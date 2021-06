El grupo municipal socialista ha criticado que los Presupuestos Municipales 2021 recién aprobados en el pleno «inviertan en nuevas rotondas y rechazan financiación para equipar el centro de día». Los socialistas, en una nota, opinan que son unos presupuestos hechos para el 2022, y «que no hacen frente a la actual situación económica que están atravesando ciudadanos, empresas y autónomos». Asimismo, critican que se incluyen partidas de ingresos y gastos para las fiestas de San Juan de Coria, así como para los festejos taurinos de las dos pedanías, cuando, sin embargo, «se sabe ya que no se van a celebrar». «Presupuestan en torno a 500.000 euros que no van a gastar y se podían haber invertido en nuevas ayudas a empresas, que unidos a los 150.000 euros que no gastaron en 2020 de ayudas a empresas, hacen que se haya perdido la oportunidad de invertir más de 500.000 euros en negocios», añaden desde el PSOE.

Asimismo, critican que apenas se destinen fondos a políticas sociales, empleo y turismo. Respecto al centro de día, lamentan que para el gobierno municipal «no sea una prioridad» cuando en su opinión, «es un servicio público que además de mejorar la vida de personas dependientes, generaría empleo de calidad, esencial para crear un proyecto de vida». Finalmente, criticaron que el consistorio «se endeude pidiendo un préstamo de 800.000 euros para hacer políticas estéticas de hormigón, adoquín y aglomerado».