El Festival de Málaga avanzó ayer algunos de los largometrajes españoles que formarán parte de la sección oficial a concurso de su 24 edición, que se celebra del 3 al 13 de junio y en cuyo cartel figura ‘Destello bravío’, de la extremeña Ainhoa Rodríguez, a la que se suman ‘El vientre del mar’, de Agustí Villaronga; ‘La casa del caracol’, de Macarena Astorga, y las latinoamericanas ‘Las mejores familias’, de Javier Fuentes León, y ‘Amalgama’, de Carlos Cuarón, informó el certamen en un comunicado.

‘Destello bravío’ es un filme escrito y dirigido por Ainhoa Rodríguez, que también ejerce de productora con su marca Tentación Cabiria junto con Eddie Saeta, compañía que ha conseguido galardones como la Palma de Oro en Cannes en 2010. La película se estrenó internacionalmente en la Sección Oficial Tiger Competition del Festival Internacional de Cine de Rotterdam 2021. Cuenta con la colaboración de las diputaciones de Badajoz y Cáceres, el Instituto de la Mujer de Extremadura, Caja Rural de Extremadura, Canal Extremadura y los ayuntamiento de Puebla de la Reina, Alange y Manchita. En su corto recorrido ya ha ganado el premio Edair Proyección Internacional de Cine de Tarragona, el Push Play Wip DCP-deluxe en el Gijón International Film Festival y el Abycine Lanza Wip. Fue rodada en 2019.

Guadalupe Gutiérrez, Carmen Valverde e Isabel María Mendoza son algunas de las actrices de esta película coral, de ficción, misteriosa, oscura y subyugante, alejada de planteamientos narrativos tradicionales, con gran influencia del documental y con notas de realismo mágico y surrealismo, en palabras de su directora.

Así, Isa, una de sus protagonistas, se habla a sí misma dejándose mensajes en su grabadora para cuando desaparezca o pierda la memoria. Cita se siente atrapada en un matrimonio en una casa llena de santos y vírgenes, y María regresa a la población donde nació para enfrentarse a su soledad. Las mujeres de una pequeña localidad rural, suspendida en el tiempo y azotada por la despoblación, viven entre la apatía de su día a día, aferradas a sus tradiciones, y un profundo deseo de experiencias liberadoras que les hagan reencontrarse con el lugar donde fueron felices o soñaron serlo. Ese es el argumento.

Cine y mujer

‘Destello bravío’ forma parte de un proyecto de cine y mujer rural que Ainhoa Rodríguez inició con la Diputación de Badajoz a raíz de un laboratorio compuesto por talleres de lenguaje cinematográfico y miradas no normativas con mujeres de Puebla de la Reina (las bravías), se puede leer en la web de la directora.

A partir de ahí nacieron una serie de conversaciones, encuentros y talleres de arte dramático con mujeres del área rural de Extremadura para inspirar y conformar el relato fílmico que Ainhoa empezó a construir trasladándose a vivir a la población. ‘Destello bravío’ es un filme de ficción cuyos habitantes pasan sus días con un sentimiento de desencanto, mientras ocultan un pequeño secreto: más allá de la sierra existe un lugar maravilloso al que creen pertenecer. Se trata de relato fragmentado y de vanguardia, que gira en torno a una historia protagonizada por no actrices de un área rural, que aportan a la obra su verdad desnuda al mismo tiempo que participan del juego de la invención. Son las mujeres, sus miedos y sueños, las protagonistas de este largometraje. También supone una reflexión sobre «nosotros mismos y el significado de la existencia desde una perspectiva de género», por lo que «pretende romper con los modelos heteropatriarcales tradicionalmente impuestos» e invita a «meditar sobre las estructuras sociales, culturales y las relaciones de género que conforman nuestra convivencia».

Trayectoria

Ainhoa Rodríguez es una directora, productora y guionista extremeña nacida en Madrid en un caluroso julio de 1982 (así se define en la web de su productora) , cuya trayectoria está refrendada por un extenso curriculum que abarca desde sus estudios de Comunicación Audiovisual, pasando por su doctorado en Comunicación Audiovisual y diplomada en Dirección de Cine y Realización de TV.

Sus cortos han ganado más de 30 premios por todo el mundo como el Best Music Video en el 8th Annual New York Independent Film Festival (EEUU); el Best 2017 Director en el Austin Music Video Festival 2017 o el Best Music Video en el 2nd Sacramento Underground Film & Arts Festival. Su music film Fade forma parte del catálogo del prestigioso Canal por Cable estadounidense Short TV, especializado en cortometrajes, es la creadora y directora del serial para TV Aprende Con... y también trabaja como directora para otras productoras e instituciones.