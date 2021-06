Un pueblo suspendido en el tiempo donde solo quedan personas mayores que se aferran a su modo de vida. Por la noche se encienden luces misteriosas y lisérgicas que nos adentran en un territorio mágico y sobrenatural. Las mujeres, hartas de la tradición heteropatrical, se liberan en meriendas que, entre bollos y licores, despiertan su sexualidad.

Entre esos elementos que nos llevan de lo cotidiano al surrealismo, de lo bizarro a lo poético, se mueve la ópera prima de la extremeña Ainhoa Rodríguez, 'Destello bravío', una de esas películas que funcionan como un objeto no identificado en nuestro panorama cinematográfico y que nos embarga con su extrañeza y su singularidad.

‘Destello bravío’ mezcla el documental observacional, con la ficción y también con la fantasía. Está compuesta por una serie de breves estampas rodadas en Tierra de Barros que nos introducen a los personajes y los espacios que habitan para pasar en un abrir y cerrar de ojos desde lo cómico a lo oscuro, de lo absurdo a lo atávico, de lo sugerente a la pulsión más primitiva.

Mujeres invisibilizadas

Pero hay dos elementos que se convierten en fundamentales en la película: el hecho de reivindicar el pueblo como lugar olvidado dentro del sistema capitalista, y por supuesto las mujeres y la necesidad de darles una voz dentro de un entorno que siempre ha estado contado desde la mirada masculina. "Aunque no sea una película política, elegir a mujeres maduras que están invisibilizadas es colocarte en un lugar. Quería elegir seres humanos con cuerpos que no fueran normativos, paisajes que no salieran en el cine español, acentos que estén fuera de la órbita. Rodar donde no pasa nada, fuera del ruido. Para mí eso forma parte de una idea y de una estética”, continúa la directora.

Una de las escenas más icónicas de la película nos muestra a un grupo de 'señoras' que comienzan a erotizarse, a tocarse, a explorarse. Rodríguez piensa que el cine ha vetado esta realidad y que si no se habla de la sexualidad de las mujeres mayores parece que no exista. "No es una reivindicación, es una realidad que está delante y que parece querer silenciarse".

¿Y qué es 'Destello bravío'? Una de las protagonistas registra con una grabadora de voz todo lo que ocurre a su alrededor. Lo hace para que no se pierda la memoria. "Va a pasar un destello bravo, bravío, que nos va a borrar del mapa", comenta. La muerte como idea física, pero también metafórica, de un lugar a punto de desaparecer de la faz de la tierra. "Destello como algo mágico, y bravío como el torito. La psicodelia y lo tradicional, las jotas y lo experimental".