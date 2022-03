'CODA' ganó este domingo la estatuilla a la mejor película de la 94 edición de los Premios Oscar de la Academia de Hollywood. La cinta dirigida por Sian Heder se ha llevado también los premios de mejor guion adaptado y mejor actor de reparto para Troy Kotsur. La película, de Apple TV+, se ha llevado así los tres premios a los que optaba en una ceremonia llamada a ser la de la solidaridad con Ucrania pero que pasará a la historia por el momento en el que Will Smith agredió en directo a Chris Rock después de que el cómico hiciera una broma sobre su mujer.

Emilia Jones, Daniel Durant, Troy Kotsur, Marlee Matlin y Eugenio Derbez protagonizan esta película, que cuenta la historia de Ruby, una joven que es el único miembro oyente de una familia de sordos. Ella es una CODA -child of deaf adult-. A sus 17 años, trabaja por la mañana con sus padres y su hermano en Gloucester, Massachusetts, antes de ir a clase, tratando de mantener a flote el negocio pesquero familiar. Cuando el negocio de pesca de la familia se ve amenazado, Ruby se encuentra dividida entre su amor por la música y su miedo a abandonar a sus padres.

La sorpresa de los Oscars

'CODA: Los sonidos del silencio' se impuso a 'El poder del perro', que partía como máxima favorita con 12 candidaturas de las que solo logró un premio, el de mejor dirección para Jane Campion. Y es que pese a que el palmarés de su cinta fue decepcionante, con su triunfo sobre Steven Spielberg ('West Side Story'), Paul Thomas Anderson ('Licorice Pizza'), Kenneth Branagh ('Belfast') y Ryûsuke Hamaguchi ('Drive My Car') Campion se convierte en la tercera mujer en hacerse con este galardón tras los triunfos de Kathryn Bigelow, por 'En tierra hostil' y de Chloé Zhao, ganadora el pasado año por 'Nomadland'.

Seis premios para 'Dune'

'Dune' arrasó en las categorías técnicas llevándose los premios a mejor diseño de producción (Patrice Vermette y Zsuzsanna) mejor montaje (Joe Walker), mejor sonido (Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill y Ron Bartlett), mejores efectos visuales (Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor y Gerd Nefzer), mejor fotografía (Greig Fraser) y mejor banda sonora para Hans Zimmer que dejó así sin premio al español Alberto Iglesias, nominado por 'Madres paralelas'.

'Drive my car' de Ryûsuke Hamaguchi se alzó con el Oscar a la mejor película internacional, 'Summer of soul' se llevó el galardón al mejor documental mientras que 'Encanto' de Disney se llevó el premio a la mejor película de animación. Otros premiados fueron Kenneth Branagh se llevó el premio al mejor guión original por 'Belfast', Billie Eilish y Finneas O'Connell, reconocidos a la mejor canción original por 'No time to die'; y 'El limpiaparabrisas', el cortometraje de animación dirigido por Alberto Mielgo y producido por Leo Sánchez.

