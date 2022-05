En el año 2018, con motivo del 95 aniversario de la fundacion de El Periódico Extremadura, se realizó un suplemento especial donde se invitó a escribir a distintas personalidades extremeñas sobre lo que había supuesto para ellos y para esta región un diario casi centenario que había sobrevivido a un montón de avatares. Entre ellos estaba Víctor Chamorro, quien envió un primer artículo demasiado corto, por lo que se le indicó que, en la medida de lo posible, lo ampliara. En su lugar de ello envió un nuevo artículo, completamente diferente, dejando este primero en una carpeta que nunca vio la luz. Lo relevante del mismo, que ahora se expone, es que revela que fue en El Periódico Extremadura donde escribió su primer artículo, diario que por cierto señala que nunca censuró ni una coma de lo que escribió "a pesar de que en la dictadura las ideas estaban muy bien definidas".

Este es el artículo:

Por el camino del recuerdo.

Queridos compañeros y compañeras de El Periódico Extremadura: Muchas Felicidades.

Con motivo del 95 aniversario me he puesto a pensar y creo que el primer artículo de mi vida lo publiqué en este periódico y en él conté mi suerte en el examen de reválida porque me salió en historia los conquistadores extremeños. Y yo recordé el poema de Chamizo. Estoy convencido de que contribuyó a la nota. Pasaron los años y los momentos en que menos se hacía eco la prensa nacional de una obra mía, el Extremadura vino a levantarme la auto-estima. Me abría sus puertas, a veces de par en par, doble página, y a pesar de que en la dictadura las ideas estaban muy bien definidas, tengo que decir que nunca me quitaron ni una coma de lo que escribí. Este aniversario me da la oportunidad de enviar un abrazo a personas que hace tiempo no veo y que en este periódico escribieron de mis trabajos. Las conservo. Un abrazo a Félix, Marciano, Isidoro, Pilar y tantos otros. Decían mis tías De Calostros que era de bien nacidos ser agradecidos. Con el paso de los años he podido comprobar que en el presunto éxito de cada persona participa mucha gente, y que sólo se puede disfrutar del éxito cuando se ha pagado a todos los acreedores: Muchas felicidades Periódico Extremadura.

Víctor Chamorro.