"Quiero introducir pequeños cambios en lo cotidiano, en lo 'normal'"

Extremeño militante; plural, diverso, músico, artista visual y creador de la ‘electrojota’. Estos son algunos de los adjetivos con los que podríamos describir a Sergio Gato (Peraleda de la Mata, 1990), @Elgatoconjotas que con un espectáculo queer e inclusivo está revolucionando las redes sociales. Para prueba el más de medio millón de visualizaciones con los que cuenta su vídeo ‘Varón’, El Gato con Jotas & Tino Varela.

Es un soplo de aire fresco a la cultura nacional desde la regional, porque Sergio Gato ha conseguido lo que a poca gente se le ha ocurrido: vivir el folclore de Extremadura, canciones populares y tradiciones, desde una perspectiva actual y moderna. El 11 de marzo estará en Mérida, en la Biblioteca Jesús Delgado Valhondo dentro del Festival Internacional de Literatura en español de Extremadura (FILE) que se celebrará del 3 al 12 de marzo, puesto en marcha por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura. Una cita más, para un artista que está rompiendo moldes y fronteras con nuestra idiosincrasia, tradición, acento y forma de entender la vida. Un artista, ‘a lo extremeño’ y, por lo tanto, valiente. Un gato con jotas por y desde Extremadura que se apoya en los versos de José María Gabriel y Galán y las letras del cancionero popular para transgredir y sacudir conciencias. Que nunca está demás. Pasen y lean.

¿De dónde nace la necesidad creativa de la ‘electrojota’?

Surge hace siete años por esa necesidad de querer romper barreras personales, crear nueva música que acompañara a la tradicional que siempre ha estado presente en mi vida. De hecho, he formado parte de varias agrupaciones tradicionales y he podido llevar nuestro folclore por todo el mundo; he sido solista del grupo de rock Abulia, con el que grabé dos discos, y he cantado en orquestas, como Pachamama, siendo uno de los creadores del proyecto ‘TrendingTipic’

Es una necesidad vital y profesional.

Si, así es. Siento la necesidad de acercar lo nuestro y de poner en el mapa a todas las personas, sean del género que sean, amen a quien amen y se acuesten con quien se acuesten. Quiero introducir pequeños cambios en lo cotidiano, en lo ‘normal’.

¿Cómo se une vanguardia y tradición sin prostituir ninguno de los dos conceptos?

Es más fácil de lo que uno piensa. Quizás el haber tenido una trayectoria musical en estos estilos me hace querer y creer que es posible. Soy amante de lo de antes y lo sigo haciendo. Esto es solo un aire nuevo.

¿Por qué la electrónica (y la jota) y no otra corriente musical o laboratorio experimental?

Aquí viene la parte que Tino Varela (Mijo: músico y artista visual. Graba, produce, sintetiza y crea sonidos) también me aporta con todos sus conocimientos, cables y ‘cacharros’ que nos permiten crear bases electrónicas para coser con lo tradicional. También, porque la electrónica es menos de lo que pensamos. Son sonidos base que acompañan a la música, como si de percusiones habláramoso, unos dedos tocando en una mesa, una vara pegando en el suelo, un almirez repiqueteando o palmas de las manos. Sonidos tierra.

“Una montehermoseña en Montehermoso no es lo mismo que una montehermoseña en Times Square”

Pluralidad y diversidad, sin dejar las raíces en este caso extremeñas; ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más fácil?

Lo más difícil es el reconocimiento de los puristas, lo más fácil son las ganas de hacer y crecer este proyecto. También es fácil pedir el comodín del público (se ríe)

¿Por qué es tan difícil, o tan sorprendente a terceros, presentar una Extremadura auténtica en otros espacios?

Supongo que descontextualizar mentes o cosas, a otras mentes. Lo de área de confort y la manera de hacer siempre las cosas de una forma. No deja de ser algo llamativo el usar elementos que unos creen que son ‘muy suyos’, y que nunca se han usado. Una montehermoseña en Montehermoso, no es lo mismo que una montehermoseña en Times Square.

«Soy amante de lo de antes y lo sigo haciendo. Esto es solo un aire nuevo»

Medio millón de visualizaciones de su videoclip ‘Varón’, ¿sorndido?

Sí. Estamos muy agradecidos y sorprendidos. Agradecidos más que nada a toda esa comunidad extremeña que en redes nos ayuda a crecer, comparte y se emociona del trabajo para bien. ¡Muchas gracias de corazón!

Gabriel y Galán, y así podríamos seguir sumando artistas, en castúo, a la creatividad de Sergio Gato, ¿ese es el recorrido que piensa seguir?, o. ¿esta pieza en castúo es única?, ¿hacia dónde evoluciona la creatividad y las ganas de experimentar de Sergio?

Good question; Let’ssee … A ver, lo de romper esquemas es porque considero que puede ayudar a crear una sociedad mejor. No solo ahondamos en lo queer, o en los derechos humanos, que también; sino que se trata de amor por las cosas y las personas, y por la música. Uno de nuestros próximos vídeos conlleva un valor educativo importante y está relacionado a esa forma de crecer ‘pegado’ a un móvil. Claro, que yo crecí pegado a las jotas...y también a las canicas, a la bici, a las cabañas, a la lectura, a instrumentos. Mis padres no me daban una castañuela para callarme cada vez que lloraba, ni una cabaña, ni un libro.

«Siento la necesidad de acercar lo nuestro y de poner en el mapa a todas las personas, sean del género que sean, amen a quien amen y se acuesten con quien se acuesten»

Vive en Madrid, con una vida muy ligada a las casas de Extremadura. ¿Qué reivindicaría usted para ellas en esa labor que realizan de conservación y difusión de lo nuestro?

Más que reivindicar, pediría conocer. Son muchas las actividades que en ellas se hacen con, y a través, de gente maravillosa que lucha por sentirse aún más cerca de su tierrina. Es cosa de padres a hijos, de emigrantes. Música. Pero también son bolillos, es matanza, son pestiños y floretas. ¿Unas cervezas? Un mus. ¿Echamos unas jotas? Hay muchas Casas de Extremadura con gente maravillosa; calidad y ganas de mantener nuestro folclore y raíces.

Por último, ¿qué cree que le hubiera dicho su madre tras ver este éxito?

¡Ay Dora! Daría todo por verla apoyarme una vez más. Como hizo en todo. Estoy seguro de que hubiera participado. Esto es ‘becauseofher’.