El que fuera el guitarrista y confudador de la banda de rock The Band, Robbie Robertson, ha fallecido este miércoles a los 80 años de edad tras una larga enfermedad, según ha informado el representante del músico canadiense, quien ha señalado que murió "rodeado de su familia".

"En lugar de flores, la familia ha pedido que se hagan donaciones a Six Nations of the Grand River para apoyar la construcción de su nuevo centro cultural", ha detallado el mánager en un comunicado.

Robertson también destacó como actor y compositor de canciones célebres como 'The Weight', 'The night they drove old dixie down', o 'Up on cripple creek', además de acompañar a Bob Dylan en sus giras entre 1965 y 1967.

Asimismo, fue uno de los fundadores de la mítica banda de rock The Band junto a Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel y Levon Helm en el año 1968, hasta que ocho años después el propio Robertson dio por terminada su etapa en la banda tras ofrecer un concierto filmado por el cineasta Martin Scorsese. Además, el guitarrista editó otros seis discos en solitario y participó con artistas como Tom Petty o Maria McKee.

Como productor cinematográfico, Robertson colaboró con el director de cine Martin Scorsese como compositor de algunas de las bandas sonoras de sus películas más populares, como 'Toro salvaje', 'El color del dinero', 'Gangs of New York' y 'Shutter Island', entre otras.