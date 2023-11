El CEO de los premios Grammy Latinos, Manuel Abud, es el gran responsable de que por primera vez, en su cuarto de siglo de historia, estos galardones hayan salido de Estados Unidos. La ciudad elegida ha sido Sevilla y Abud no oculta que fue al principio una decisión cuestionada por la dificultad que implica. Solo trabajando en la producción de este multitudinario evento hay 3.000 personas desplazadas a la capital de Andalucía, que se espera acoja en esta semana a más de 10.000 visitantes relacionados con los premios más importantes de la música latina.

Las cifras de los Grammy Latinos son muy importantes. Los hoteles rozan el cien por cien de ocupación, se espera un impacto económico de más de 50 millones de euros. La Junta de Andalucía inyectó en el certamen, vía la Consejería de Turismo, 22 millones de euros de fondos públicos, en su mayor parte europeos (Feder). Una partida clave para que Andalucía fuera la elegida. A cambio, habrá cortes de tráfico, una situación de 'pre-emergencia', que obliga a dispositivos especiales municipales en servicios públicos como limpieza, seguridad o transporte. Los principales artistas de la música latina estarán en la ciudad y ya se ven en los hoteles de más lujo coches de lunas tintadas y alta gama dispuestos para sus traslados.

A pocas horas de que arranque la Semana del Latin Grammy, Abud recibe a El Periódico de España para contar cómo son los preparativos y todo va muy deprisa a su alrededor. “Imagínate, después de tantos meses de preparación, pensando que estamos listos para este momento, estamos en la cuenta atrás y … muy contentos, muy bien”, asegura sonriente el máximo responsable de este evento que desplegará la música latina por toda la ciudad, con más de 30 fiestas en distintos emplazamientos.

Esto ya está aquí. ¿Qué tal les trata Sevilla?

Maravillosamente. La gente nos ha recibido de mil amores. Ha habido una buenísima bienvenida. Las autoridades también. Hemos sentido un gran apoyo. Creo que todos sabemos que el objetivo común es que sea una gran experiencia para todos. Les agradezco su cálida recepción y su hospitalidad, eso lo primero. Espero que con este trabajo conjunto se sientan muy orgullosos de cómo la ciudad se está presentando ante el mundo. Estamos posicionando a Sevilla en el centro de la atención de un fenómeno global tan importante como es la música latina. Sé que a veces causamos problemas de tráfico, seguridad… pero de verdad que espero que al final, cuando se vea a la ciudad tan bien representada, sea un orgullo para todos.

¿En qué será diferente el evento a otras ediciones en Las Vegas, Miami o Los Ángeles?

La participación de Sevilla se da en varias partes. En el Alcázar, Capitanía, casa Pilatos... Son muchos escenarios en los que la ciudad forma parte de la Semana de los Latin Grammy. Durante la gala estamos más limitados porque estamos dentro de Fibes (Palacio de Exposiciones y Congresos), en un cajón, pero… tiene que ser un cajón diferente al de Las Vegas y vamos a acudir a diferentes recursos visuales para mostrar los Latin Grammy en Sevilla.

¿Serían los premios en Sevilla si no existiera Rosalía, española y aflamencada?

Nunca hablo de una artista. Nuestro trabajo es apoyarlos a todos. No pongamos nombres, ningún artista en específico ha sido el detonante de nuestra presencia ahora aquí. Estamos en Sevilla para apoyar a todos.

¿Qué peso tienen los artistas españoles en la música latina? ¿Han ganado importancia en los últimos años?

A lo largo de la historia de la Academia los músicos españoles han estado muy presentes y son muy queridos. Creo que ellos también se han sentido reconocidos. Hay grandes ganadores: artistas como Miguel Bosé, Joan Manuel Serrat, Julio Iglesias, Alejandro Sanz han sido Personas del Año. España ha estado muy presente en nuestros reconocimientos.

Hay malestar en el mundo flamenco, se quejan de que tienen poca representación en una gala como esta, además en Sevilla…

Respeto profundamente el género y respeto también la diversidad de opiniones. Cuando expresan diferencias, nos sentamos y lo revisamos. En esto no existe la perfección, porque la música no se divide en cajones. La música no debe tener barreras, sino que tiene que expandirse y evolucionar. Al entender que esto no puede ser perfecto, prefiero errar por el lado de la inclusión y no por el de la exclusión. Esto, evidentemente, a quienes son excluyentes o muy puristas o muy ortodoxos no les gusta mucho. Pero te cuento algo: cada vez que nos podemos sentar con ellos y les explicamos que esto es muy importante para el propio desarrollo del género, creo que pueden ver por dónde venimos. Nosotros preferimos decir: vengan todos, son bienvenidos, y reconozcamos la evolución del género porque esto hace que esté vivo, que traiga más jóvenes, más ojos, oídos, atención y dinero… Somos muy respetuosos con todas las ideas, siempre las podremos hablar. Y cuando me dicen que no hay suficiente atención al flamenco, respetuosamente difiero, porque aún con una sola categoría de flamenco, muchas veces no tenemos suficiente producto.

¿Serán este de los Grammy de Sevilla el año de las mujeres?

No quiero ser condescendiente ni divisorio, pero te diría que somos una organización incluyente, aunque llámame el viernes y dime qué te parece. Obviamente, no sé los resultados, pero coincido contigo: pinta bien…

En cifras, se habla de más de 10.000 personas en Sevilla, más de 50 millones de impacto en la ciudad. ¿Cuánta gente verá la gala el 16 de noviembre?

Prefiero evitar los números porque no quiero perder credibilidad, pero esos números son muy razonables. La gala se transmite en más de 80 países, y pensar que lo verán más de 100 millones de personas no es nada descabellado. Soy muy entusiasta, porque la atención que ha recibido la ciudad y el hecho de que estemos aquí… mucha gente va a sintonizarnos nada más que por la curiosidad. Y ya que me pedías sorpresas, te digo: el número de apertura va a ser espectacular.

¿Usted personalmente qué recuerdo se llevará de esta ciudad y de Andalucía, de esta locura que han cometido sacando una producción con tantísima gente de EEUU?

Me quedo con muy buen sabor de boca, muchas veces cuando estás siempre haciendo lo mismo en el mismo lugar pierdes la dimensión de la trascedencia del evento. Siempre soñé que los Latin Grammy se realizaran en un lugar donde la ciudad entera se volcara alrededor de la celebración, como unos Juegos Olímpicos, una Copa del Mundo… Y puedo decir que Sevilla verdaderamente se ha volcado con nosotros, es muy ilusionante.