La fiesta y la alegría

«Como ocurre con ‘Emilia Pérez’, todos tenemos la oportunidad de cambiar a mejor, de ser mejores personas. Así que, a ver si cambiáis, cabrones». Las del borrado de las mujeres, las del hoy me siento Heno de Pravia; las feministas blancas, burguesas (esas que utilizan el feminismo para que las contraten aquí y allá o para que les den dinero para sus programas de institutos). Ellos, los que las jalean. Esa escoria planetaria que no respeta los derechos humanos, esos Netanyahus genocidas que apalean al diferente en las calles o que lo matan. A ver si cambiáis, cabrones, dijo Karla García Gascón cuando se convirtió en la primera mujer trans en ganar la Palma de Oro en Cannes. El año pasado hubo más de 300 personas asesinadas por ser trans: la mayoría, mujeres.

«Que no hablen por mí / Que no hablen por mí / Que no / Que vengan a por mí. / Apunten mi nombre: / soy la primera de su lista: / la cara roja, el nudo en esta voz, pañuelo lila. / Que el odio atrae al odio / Solo el amor / cura la herida». Se transformó en el año pasado en el otro himno de Los Palomos (tras ‘La revolución sexual’, de La Casa Azul), cuando lo cantó Raquel Palma y la propia María Peláe, que la cantará el 1 de junio, se emocionó.

En Extremadura tenemos dos meses para el Orgullo y la reivindicación y la memoria: junio y noviembre. Junio con la fiesta, las presentaciones de libros, la carrera por la diversidad, las pinturas murales que se han transformado en parte del paisaje urbano de Badajoz, la ruta de la tapa LGBTIQ+, las actividades para los niños y las niñas y les niñes, los conciertos.

Hoy, a las seis, desde El Silencio organizan la tarde más divertida de Los Palomos: lo más importante es mantenerse en pie: es una carrera de tacones. A las ocho estará Gea, en el auditorio de la Residencia Universitaria de la Fundación CB, en la RUCAB. La Fiesta de Palomas será en el Carmen, como siempre, a las diez de la noche. A las once, Femurosa estará en el Ku. No se acuesten muy tarde, que a las once de la mañana del sábado, desde la plaza de España, comienza una ruta guiada por la obra de Antonio Juez, pintor homosexual, ilustrador, escritor y diseñador de jardines del siglo XX, además de protagonista de un cómic de Borja González y Alejo Bueno.

El día se completa con paseos en kayak, una prueba rápida de VIH y los conciertos desde las cinco de la tarde en sus dos escenarios: por el de la Alcazaba pasarán Tito Deluxe, Pablo Romo, Rocío Roxell, Marlena y María Peláe y, por el de Puerta Palmas, La Villana, Adri Bounce, MariPepi y LuciBom pinchando, Lola Boom, Piterarnao and Don Peipe y Chechu DJ.

Desde aquel 2011 en el que El Gran Wyoming llenó Badajoz con autobuses llenos de personas del colectivo para que escucharan a Falete cantar ‘Paloma brava’, la Fundación Triángulo Extremadura, que recogió el testigo, ha convertido Los Palomos, escritos con arroba, en la fiesta (o el festival, dado el volumen de conciertos) LGBTIQ+friendly más importante de la región. Yo me recuerdo el primer año caminando por el centro de Badajoz, nunca tan arcoíris, que aquello parecía Chueca pero era mi ciudad (la de entonces), recorriendo bares que no habían calculado el impacto y que no tenían hielo, ni refresco alguno ni copas ni nada. Aquello fue un frenesí y un estrés, pero con el tiempo han ido descubriendo que cada año hay más gente. Rubios con gafas de espejo y sin camisetas, parejas de mujeres de la mano, grupos de jóvenes y señores mayores con polos de cuello de pico. Recuerdo hasta las caras, que no teníamos ni manifestación del Orgullo, por aquellos entonces.

Falete regresó, pero también han acudido Soraya Arnelas, Bebe, La Terremoto de Alcorcón, Marta Sánchez, Guille Milkyway, La casa azul, Agoney, La prohibida, Diván du Don, Lola Índigo, Rosa López, Javiera Mena, Vico, Zahara... y Mayte Martín, Jorge Peralta, Jesús Ortega, Vicky González y Sara Castro en la primera gala de flamenco LGBTIQ+.

Este año, la fiesta grande de Los Palomos da la bienvenida a junio, que es el mes del Orgullo. No se sabe cómo, los actos de reivindicación se fueron espaciando para no concentrarlos todos el 28, el día del aniversario de los sucesos de Stonewall en Nueva York, que fue el momento en que un puñado de gente, con las mujeres trans poniendo el cuerpo, como siempre, dijo basta. Los países de Occidente asumieron la fecha como la propia de la protesta, igual que lo hicimos con Chicago para el 8 de marzo. Qué mejor manera para comenzar las actividades de junio, con estos espacios enormes en los que podemos reunirnos y vernos y abrazarnos con fiesta y alegría.