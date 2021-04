Un cuarto de siglo después de que el Francisco de la Hera viviera su mayor hito futbolístico con el ascenso del CF Extremadura a Primera División, la banda de ese mismo escenario reunirá el próximo domingo hasta cuatro integrantes de aquella legendaria plantilla. Cuatro protagonistas que vivieron en primera persona aquel ascenso y que son parte importante del Extremadura UD-Sanse del domingo en otro tiempo y contexto muy diferente.

Y es que el domingo regresa al Francisco de la Hera, Miguel Ángel Marín, quien fuera jugador del CF Extremadura aquella histórica temporada 95-96 y que ahora ejerce de delegado del Sanse. Así que estará en la banda del estadio, muy cerca de Manuel Mosquera, entrenador azulgrana, y Pepe Tirado y Pedro José, sus ayudantes. Todos juntos llevaron a Primera al Extremadura hace 25 años. «Estar cerca de ellos será especial. Tenemos una gran amistad. Tengo ganas de verles», dice Marín.

A sus 47 años, natural de San Sebastián de los Reyes, Marín está viviendo una semana de felicidad: «es que poder vivir un partido de nuevo en Almendralejo, para mí, es tremendo». Yo tenía muchas ganas de que el Extremadura se metiera en la segunda fase para vivir este partido. Siempre miro de reojo lo que pasa en Almendralejo. Bueno, yo y creo que todos los jugadores que vivimos aquel ascenso. Es imposible que ninguno lo haga».

Marín sólo estuvo un año en Almendralejo, pero lo vivió con tanta intensidad que nunca se olvidó de aquel ascenso. Ahora está en su tierra, «donde hago casi de todo. Estoy con la Escuela y empecé este año con la confección de la dirección deportiva que dirige Javi Casquero (ex Sevilla o Getafe, entre otros). Y hace unas semanas, decidieron que el delegado no siguiera y me ha tocado a mí».

Hace cinco años estuvo en el 20 aniversario del ascenso del CF Extremadura. Volvió a enfundarse la camiseta azulgrana y disfrutar de la afición. «En ese sentido, hay que tener sana envidia de lo que tenéis en Almendralejo. Eso no ocurre en muchos sitios».

Para Marín no es sólo especial el partido por su vuelta a Almendralejo, sino por su reencuentro con Saúl González, amigo íntimo. Ambos son de San Sebastián de los Reyes. «Es mi hermano. Yo ya le dije que eligiera al Extremadura porque lo iban a tratar de maravilla».

Hay algo que tiene Almendralejo de especial que provoca fuertes emociones en quienes regresan. Vuelve uno de los héroes del ascenso a Primera. Palabras mayores.