0 - Extremadura: Casto; Enmanuel, Dani Pérez, Fran Cruz, Saúl González, Elías, Toribio, Runy (Nando Copete, m.59), Pastrana, Kike Márquez, Rubén Mesa.

0 - Sanse: Felipe Ramos; Barreda, Paredes, Quaye, Carlos (Jime, m.78), Cidoncha (Míquel, m.46), Marcelo, Dani Pichín (Arturo, m.60), Juanra, Simón, Borja (Barril, m.67).

Árbitro: Ruiz Álvarez (asturiano). Amonestó a los locales Saúl, Kike Márquez, Pastrana, Dani Toribio y Nando Copete; y a los visitantes Simón y Míquel.

Estadio: Francisco de la Hera. 3.000 espectadores.

No sabemos si se acordará de este partido y estos puntos el Extremadura allá por mediados de mayo, pero desde luego nunca se podrá reprochar que no lo intentó ante un combativo Sanse, que se vio totalmente desbordado por un huracán azulgrana. En fútbol y ocasiones, que no en goles, que es lo que verdaderamente importa (0-0). Completó el Extremadura, muy posiblemente, su mejor encuentro en toda la campaña, pero paradójicamente se fue sin ganar. Eso sí, el empate le sirve para dormir esta semana en puestos de liguilla de ascenso. Y eso, tal y como está el patio con los impagos, es para hacerles un monumento a los jugadores.

Solo la falta de acierto evitó que el Sanse saliera de Almendralejo con un saco de goles. El cuadro madrileño se mantuvo vivo por la falta de puntería de los azulgranas. Fue competitivo, pero concedió en defensa más de lo esperado. Y salió vivo de milagro. Hasta su entrenador, Marcos Jiménez, reconoció tras el partido que el triunfo debería haber sido para el Extremadura. Y eso, en los tiempos que corren, no es sencillo vérselo decir a un entrenador.

El Extremadura trató de paliar la ausencia importante de Nico Hidalgo por banda derecha con la sorpresa en el once de Víctor Runy, un joven de Hornachos que se estaba afianzando en el filial y que este domingo le dio Manuel galones para deslumbrar. Lo hizo con una gran media hora donde tuvo hasta dos ocasiones claras para marcar. Primero, en una volea espectacular tras recibir un centro llovido desde la izquierda. El zapatazo imponente se marchó fuera. Y más tarde, con un disparo cruzado a media altura que se cocinó él mismo en una arrancada y que obligó a Felipe Ramos a realizar una gran intervención. El portero del Sanse fue, de largo, el mejor de los madrileños.

Kike Márquez y Saúl vieron la quinta tarjeta amarilla del año y se perderán el partido ante el Dux de Madrid

Antes de ese doble fogonazo de Runy, el colegiado no vio un más que posible agarrón dentro del área a Rubén Mesa que dejó sin remate claro al ariete azulgrana. Más tarde, el nueve lo intentó con un remate de cabeza que obligó a Felipe Ramos a realizar otra gran parada.

El Extremadura presionaba arriba, triangulaba con calidad, asfixiaba al Sanse y lo encajonaba constantemente en su área. A la media hora, la mejor jugada del partido. Gran robo en tres cuartos de campo de Víctor Runy con apertura a Pastrana. Desde la banda izquierda, el manchego saca un centro en carrera que Kike Márquez remata a centímetros del larguero llegando por detrás. Una lástima.

Todavía tuvo dos más el Extremadura para ponerse por delante en su particular monólogo futbolístico de la primera parte. Pastrana lo intentó con un disparo que despejó Felipe Ramos. Y, en el descuento, otro disparo de Kike Márquez lo atrapó el portero del Sanse en dos tiempos.

Más ocasiones

El Extremadura continuó su dominio en la segunda parte, aunque menos acosador que en el primer tiempo. Le falta al equipo de Manuel más fondo de armario para reventar los partidos en el segundo acto. De hecho, el técnico ayer sólo hizo un cambio de cinco posibles. Y para postre, Kike Márquez y Saúl vieron la quinta amarilla de la temporada y serán bajas en el próximo partido ante el Dux Internacional.

En varias ocasiones, el Sanse vio peligrar su empate en centros que se envenenaban y que no encontraron rematador de puro milagro. Rubén Mesa también lo intentó desde la frontal con un disparo mordido que se marchó fuera por poco.

En los instantes finales, Kike Márquez lideró los ataques azulgranas, pero con la gasolina justa de un equipo al que le faltan recambios. Elías, de cabeza en el descuento, rozó la heroica, pero su remate se marchó fuera.

Honor a una plantilla que hizo un partido brillante. Han vuelto a dar una demostración de profesionalidad en el verde. Ahora, les toca a los de arriba.