Pablo Vázquez, el guerrero blanquinegro, trae a los rivales de cabeza con su lucha y goles. Un nuevo tanto del central valenciano abrió el camino al Badajoz de la victoria ante el Real Madrid Castilla por 2-0. «Cuando puedo traer de cabeza a los rivales, lo intento. Sumar en esa faceta es muy importante y ya van unos cuantos goles. Me gusta sumarme al ataque y el gol nos permite salir del bache tras fallar el penalti y ponernos por delante, situación en la que el equipo se siente muy cómodo. Fue increíble lo que vivimos en el estadio y la afición a nosotros nos hace volar en el campo. Transmitimos esa pasión que sentimos y celebramos el gol con la gente que está entregada. De no jugar con nadie a ese ambiente, es otro fútbol», declara.

A Vázquez le sorprendió no tener a un defensa encima en el córner de Álex Corredera que remató en el primer gol del Badajoz. «Tras haber rematado dos córners, seguía sin tener una marca muy asignada, un tío encima, y Álex como siempre me pone un balón que sólo había que acariciarlo y no tuve ni que saltar, marqué los tiempos, coloqué la cabeza en la dirección que preveía y salió todo perfecto». Con el gol, salió la tensión que acumula en los partidos «como un volcán».

Un aficionado del Badajoz le escribió que iría con él a la guerra. Vázquez contesta que “soy un buen guerrero, intento dar el máximo porque es lo mínimo que debemos hacer los jugadores, dejarlo todo en el campo y salgo con el objetivo cada domingo de hacerlo yo y que mis compañeros hagan lo mismo. Sinceramente me gusta más ese tipo de mensajes. Cuando metes un gol todo es muy bonito y eres el protagonista pero esos mensajes del guerrero, de la pasión que le ponemos, que te reconozcan ese trabajo que no se ve tanto, me enorgullece más que las felicitaciones del gol», comenta.

En ese sentido, Pablo recuerda una jugada del Castilla en la segunda parte «en la que ellos meten un balón atrás, un pase de la muerte en el que Dani Fernández y yo nos tiramos a bloquear el tiro y eso es un gol también, pero no se habla nunca de esas jugadas. Cuando Kike para un balón a bocajarro también es un gol».

Y la sentencia de David Concha con el 2-0, “un jugador que cada día nos sorprende más. Tiene calidad en las botas pero lucha, se lleva la pelota y estamos sacando de jugadores con tanta calidad otra versión como Otegui, Corredera, Aquino…jugadores especiales y se están fajando y dejándolo todo, mejorando en la faceta de intensidad, de balón dividido y Concha creyó en llevársela y marcó.

Para valorar

El defensa espera que la gente valore lo que están haciendo «porque no salimos a ningún campo a dar espectáculo sino a ganar y cuando dominamos todas las fases del partido, no por posesión pero sí cuando la tuvimos lo hicimos bien y también cuando defendimos, cuando fuimos al ataque, correr en transición o a balón parado. Ganar un partido al Madrid dominando cada fase del partido es muy importante y el objetivo. El fútbol nos dio lo que perseguíamos».

Tras clasificarse para el play-off de ascenso, el domingo podrían ser campeones si ganan al Sanse en el estadio Matapiñonera. «Va a ser uno de los partidos más difíciles de año por el contexto, por el campo, por el rival…Habrá que adaptarse. Yo los he visto un par de veces y me parece un equipo muy rocoso, intenso, incómodo y más en su campo. Saldremos como siempre, adaptándonos ante un equipo veterano que sabe lo que hace. Es un bloque sólido pero iremos a ganar».

Pablo Vázquez jugó con la Cultural Leonesa en San Sebastián de los Reyes «y es un campo muy grande con dimensiones como las del Nuevo Vivero y aunque el césped sintético no está muy allá pero las dimensiones pueden abrir el partido. No será como el de Villaviciosa con el Dux porque el campo era enano pero ese campo nos permitirá crear un poco más de juego que en los campos del Dux y el Villarrubia».

El Sanse «es el equipo que nos persigue, el único que nos puede quitar la primera plaza, sus números también les avalan y hay que tomárselo con respeto porque será un partido muy igualado que se decidirá por detalles». El central se reencontrará con exblanquinegro Carlos Portero, «con el que hice muy buena relación porque es un tío espectacular. Salió en busca de más oportunidades, aquí le quedó mucho por demostrar, sigo teniendo una gran relación con él, está disfrutando porque el Sanse es su casa y me alegro que esté bien y espero que no nos lo ponga muy complicado».