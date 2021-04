Es canario, luce el 21 a la espalda y es la referencia en el centro del campo del Deportivo Don Benito. José Manuel Artiles Romero ‘Artiles’ tiene 27 años y juega su tercera temporada en el cuadro calabazón.

Dotado de una calidad técnica indiscutible, es a la vez un jugador que no se esconde y está en todas las salsas del juego creativo dombenitense desde su posición de centrocampista. Su regularidad y solvencia están siendo credenciales para que sea un fijo en el once de Juan García. En resumen, no se entiende el Deportivo Don Benito sin un jugador como él.

Disponer de un jugador como Artiles proporciona a un equipo ampliar a los registros de los balones largos una referencia a la hora de combinar y asociarse abriendo huecos donde a veces no los hay.

Una parte de la buena línea del Don Benito de esta temporada se la debe a la regularidad de Artiles, que está explotando en esta campaña. Si dispusiéramos de un catálogo de exquisiteces, la portada sería para el partido que cuajó contra el Rayo Majadahonda, con todo un recital en la segunda parte.

Trayectoria brillante

Formado en la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas, en la temporada 2014-15 contribuyó en varios partidos al éxito del ascenso de Las Palmas a Primera, luego fue cedido al Racing de Santander y en la 2016-17 estuvo a las órdenes de Quique Setién con Las Palmas, pero tuvo que pasar por el quirófano para ser operado de una fisura en el cartílago de la rodilla. Luego recaló en Cartagena, Lleida y El Ejido.

Renovó en julio del pasado año por una temporada más por el Deportivo Don Benito y acaba contrato en junio. Aplicando el símil de los equipos grandes, Artiles podría ser considerado ahora mismo el jugador franquicia de este Don Benito, fijo para Juan García.

La ventaja para los aficionados de disponer de un jugador así en tus filas se convierte a la vez en inconveniente visto desde los colores rojiblancos, si el jugador despunta demasiado. «Aunque nos gustaría verle jugar cada tarde en el Vicente Sanz, es difícil retener a un jugador de esta calidad en Don Benito como siga jugando así», comentaba maravillado un aficionado calabazón, pero a la vez resignado.

«Está claro que si la toca Artiles, pasa algo», indicaba otro, «un jugador que puede brillar perfectamente en dos categorías superiores», añadía. El pueblo habla y en la mayor parte de ocasiones es soberano y, pese a perder de forma dolorosa ante el Rayo Majadahonda en el tiempo de descuento, los hinchas calabazones disfrutaron con regates, pases y dos impresionantes trallazos del canario que debieron ser goles.

Aún quedan dos tardes más esta temporada para ver al Don Benito en el Vicente Sanz, contra el Atlético Baleares el 25 de abril y el Navalcarnero en la última jornada el 9 de mayo. La clasificación está difícil, pero si juega como los dos primeros partidos, no ha dicho la última palabra. H