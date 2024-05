Mbappé anuncia oficialmente su adiós del PSG... sin decir que va al Real Madrid

Kylian Mbappé ha comunicado oficialmente que el partido que jugará este fin de semana el París Saint-Germain con el Toulouse en el estadio Parque de los Príncipes, será el último que juegue con la camiseta del club parisino en su estadio. El delantero no ha querido comunicar su club destino, porque la gestión del anuncio de su fichaje por el Real Madrid a partir del próximo 30 de junio, depende del Real Madrid.

Mbappé finaliza contrato con el PSG este 2024 y ya comunicó que no ejecutaría la cláusula unilateral que le permitía renovar un año más. El 12 de junio de 2023 envió una carta a las oficinas del PSG para notificar su intención de no ejecutar la cláusula unilateral de renovación hasta 2025, y ahora confirma que saldrá libre e lpróximo 30 de junio.

Contrato cerrado, a la espera de hacerlo público

El siguiente paso será el anuncio por parte del Real Madrid del fichaje del delantero francés, con el que ha llegado a un acuerdo para que se convierta en jugador blanco durante las próximas cinco temporadas. Kylian llega libre, lo que le ha permitido negociar una prima de fichaje con Florentino Pérez, y un contrato de 15 millones netos anuales, pero el futbolista y sus abogados se han quedado con casi el 70% de los derechos de imagen del jugador, una cifra que el club blanco quería llevar hasta el 50% como ha hecho en los casos de otros jugadores desde el fichaje de David Beckham.

La única duda es conocer la fecha del anuncio del fichaje del delantero francés por el Real Madrid, que presumiblemente se realizará una vez acabe sus compromisoso con el PSG. El club parisino jugará la final de Copa de Francia ante el Olympique de Lyon el próximo 25 de mayo, y luego ya no tendrá que jugar más partidos como jugador de los parisinos. La intención del Real Madrid es que ya juegue la Eurocopa de Alemania como jugador del Real Madrid, aunque no se descarte que el anuncio se haga primero y la presentación como futbolista del Real Madrid se produzca después de la disputa de la Eurocopa.

El único contratiempo que ha habido en la negociación es la insistencia del delantero en poder participar en los Juegos Olímpicos de París, en los que es la imagen de la ciudad. El Real Madrid ha comunicado que no cederá jugadores para esa competición al no ser una ventana internacional obligatoria, pero Kylian ha insistido en que es una prioridad para él ser el capitán de su selección en los Juegos que se disputan en su ciudad.

Este ha sido el mensaje completo de despedida de Kylian Mbappé:

"Quería hablar con ustedes. Siempre había dicho que iba a hablar con ustedes cuando fuera el momento adecuado. Quería decirles a todos que este es mi último año en el PSG. No voy a renovar. Terminaré mi aventura dentro de unas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo.

Quería decirles a todos que este es mi último año en el PSG. No voy a renovar. Son muchas emociones, muchos años donde tuve la posibilidad y el gran honor de ser miembro del club más grande de Francia, lo que me permitió llegar hasta aquí, tener mi primera experiencia en un club con tanta presión y claramente crecer, junto a algunos de los mayores campeones de la historia. También he crecido como personas, con toda la gloria y los errores que he cometido.

En primer lugar quiero agradecer a todos los compañeros que tuve, a todos los entrenadores: Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier y Luis Enrique. Los directores deportivos Leonardo y Luis Campos, por acompañarme siempre. Gracias a todos los miembros del club que nadie ve y que merecen el debido reconocimiento. Sé que dejo el club en excelentes manos.

Es duro, y no pensé que sería tan difícil anunciar que dejaba mi país y la Ligue 1. Pero necesito un nuevo desafío después de siete años. Sé que no soy el jugador más demostrativo pero doy las gracias a la afición por todo el cariño que me han brindado durante siete años. El PSG es un club que no te deja indiferente, o lo amas o lo odias. No me arrepiento, es un club que recordaré toda mi vida. No jugaré más aquí pero seguiré viendo todos los partidos,. Intenté dar lo mejor de mí, agradezco a la vida todas las emociones que viví. Ahora nos toca levantar el último trofeo.

Ici c'est Paris, adiós".