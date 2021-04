La candidatura extremeña formada por Badajoz, Almendralejo, Don Benito y Villanueva de la Serena tiene bastantes posibilidades de organizar el play-off de ascenso a Segunda División, con la primera eliminatoria los días 15 y 16 de mayo, por encima de Madrid y Galicia. “He hecho todo lo posible y ya no depende de mí”, explica el presidente del Badajoz. El aspecto más positivo por el que Joaquín Parra toma la iniciativa de que Extremadura sea sede es para que la afición del Badajoz pueda disfrutar del play-off de ascenso cerca de casa, aunque no con el equipo jugando en la ciudad ya que una de las condiciones es que la sede debe ser neutral por lo que en teoría el Badajoz no podría jugar en el estadio Nuevo Vivero y tendría que hacerlo en el Francisco de la Hera, el Vicente Sanz o el estadio Villanovense.

Otro aspecto negativo es que a nivel de campos, el Badajoz no podría tampoco entrenar en su impecable césped pero el presidente blanquinegro Joaquín Parra solicita la sede por ayudar a la región. “Vienen 16 equipos cada uno con sus aficiones, cuatro a cada sede, dando riqueza a la ciudad. ¿Tú sabes lo que supone eso para los hoteles, bares, restaurantes, tiendas…? Yo no me beneficio pero sí la ciudad. Va en sorteo y me puede tocar mi campo pero tengo un 75 por ciento de posibilidades de que nos toque fuera y no tienen el aforo de nuestro estadio, además de que hay que repartir al 50 por ciento el aforo de las dos aficiones”.

Joaquín Parra añade en Radio CDB, la emisora del club, que “me hace mucha ilusión traer cosas a Extremadura y a Badajoz. Desde el primer momento he estado trabajando en cualquier evento de España y Europa para poner a la ciudad y a la comunidad en el mapa”, explica Joaquín Parra para añadir que lo propuso al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y al alcalde de Badajoz, Francisco Fragoso, “en una comida en Madrid aprovechando que iba al Senado, en la que aclaramos muchas cosas y con muy buen rollo. Él me dijo que apoyaba la candidatura, puso un tweet en las redes y más vale tarde que nunca y me alegro. Hablé con la Junta y la Diputación y todos se alinearon para poderlo traer”.

Eligió las sedes de Badajoz, Almendralejo, Don Benito y Villanueva y explica las causas de no elegir a Mérida. “Ellos no se han postulado ni juegan, el alcalde no tiene interés y lo entiendo, si consiguiéramos un ascenso en el campo del Mérida quedaría feo y lo más importante por seguridad que sería un partido de alto riesgo”, explica Joaquín Parra.

El presidente descarta sedes como el País Vasco, de Galicia expone que está con el Deportivo en puestos de descenso y esas semanas jugarían partidos al igual que Marbella. Málaga está en plena competición en liga y tampoco deja los campos y también está la opción de Las Rozas”.

Parra destaca la gran relación con los presidentes de los otros clubes que podrían ser sede “y siempre tendemos la mano a los clubes extremeños”.

Preguntado por este tema, el entrenador del Badajoz, Fernando Estévez, indicó que “eso ya vendrá después. Tenemos que preparar al equipo para el play-off y si es aquí, esperemos que sea en unas condiciones en las que el equipo pueda ofrecer su mejor versión y si es fuera, exactamente igual. Cuando llegue también empezaremos a trabajar sobre eso pero ahora hay que centrarse en el partido del domingo”.

Ante el Dux Internacional

El campeón del grupo V de Segunda B con 50 puntos recibe al Dux Internacional de Madrid, este domingo a las 18 horas en el estadio Nuevo Vivero. Estévez no tiene bajas y afronta las tres últimas jornadas de la segunda fase sabiendo que “se acerca lo importante y está dando la mejor versión. Llevamos un inicio bastante bueno en números y sensaciones y espero que a la hora de la verdad podamos ofrecerla”.

Estévez añade que “tenemos que buscar el equilibrio para que el equipo siga siendo competitivo y quitemos minutos a algunos jugadores para que las piernas vayan frescas. La gente tiene que seguir el ritmo competitivo pero tenemos la posibilidad de hacer alguna modificación sobre la estructura básica y llegar con el mayor número posible de jugadores conectados. Ellos nos lo ponen fácil y seguiremos en esa dinámica que está funcionando durante el año”.

Quedan dos partidos en casa, “que tienen que ser dos fiestas no por celebraciones sino por disfrutarlas con la afición. Es una oportunidad bonita tras haber conseguido algo importante tras conseguir el título, tenemos 7.000 abonados. Tenemos dos partidos para devolverles lo que nos han dado y lo que nos brindan”.