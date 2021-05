El presidente del Mérida, Paco Puertas, ha utilizado los medios oficiales del club para desgranar lo que ha sido la temporada que ahora termina, reconociendo que el último tramo «ha sido muy duro porque nadie esperaba ese final». Para el máximo mandatario, el punto de inflexión fue «la derrota frente al Villanovense, porque también perdimos a futbolistas muy importantes como Felipe Alfonso, Emilio Cubo y Héctor Camps. A partir de ahí estuvimos muy mermados y empezamos a dejar de ganar puntos».

Conforme han ido llegando los malos resultados, en las últimas semanas estaba acrecentándose la especulación sobre la posibilidad de la vuelta al club del que fuera el anterior presidente, Daniel Martín, sin embargo, el actual mandatario ha sido muy tajante al afirmar que «sí, seguiré la próxima temporada, con más ganas que nunca y que nadie tenga ninguna duda de que Paco Puertas estará al frente del equipo el próximo año».

De hecho, la entrevista termina trasladando un mensaje a la afición de «optimismo, y, sobre todo, confianza porque realmente vamos a seguir trabajando por y para el club. Nos vamos a dejar la piel y lo vamos a dar todo», pero también pidiendo que no se haga mucho caso «de las habladurías y rumores en las redes y en la calle».

LESIONES CLAVES / La lacra de las lesiones han sido clave a lo largo de la campaña, una circunstancia a la que Puertas no le ha encontrado explicación ni solución: «lo hemos tratado con el cuerpo técnico, con el preparador físico y con los fisios. Hemos intentado atajar este problema poniendo dos fisios exclusivos para el equipo, cambiando la forma de entrenar, pero no dimos con la tecla. Hubo más de 28 lesiones musculares en una temporada muy corta».

A pesar de que el equipo no ha conseguido el objetivo deportivo marcado y de que entiende el enfado de la afición, «porque yo soy el primero que estoy enfadado».

Destaca que cuando él llegó «había tres trabajadores a tiempo parcial, ahora hay ocho, seis de ellos a tiempo completo», y presume de saneamiento económico en tiempos de pandemia: «no se debe nada a ningún jugador ni trabajador, no tenemos deudas importantes ni con entidades financieras ni con proveedores, y hemos podido resolver y pagar una cantidad de deudas importantes que me encontré cuando me hice cargo de la presidencia y que en breve resolveremos judicialmente y las reclamaremos».

Una vez renovado para otra temporada a Ander Garitano como director deportivo, «haremos todo lo que esté de nuestra mano para que los jugadores que han sido clave esta temporada nos acompañen en el proyecto deportivo, ya que nos dará un plus de competitividad para estar arriba y tener un proyecto ganador».

Para la próxima temporada, el mandatario ha anunciado tres novedades como son la creación de una secretaría técnica, el cambio de césped del Romano José Fouto, en conversaciones con el ayuntamiento, y la creación de un equipo de fútbol para personas con discapacidad con Down Mérida.