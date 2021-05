Mientras en la Federación Extremeña de Fútbol aseguran estar abiertos a que se produzcan cambios de última hora, nada se puede descartar en relación al decisivo duelo de la fase de ascenso a Segunda RFEF entre el Montijo y el Cacereño, que podría adelantarse en un día.

Previsto para el lunes día 17 a las 21.00 horas en el Emilio Macarro, el encuentro se podría disputar el domingo. Todo está pendiente de lo que pueda ocurrir con los nuevos PCR a los jugadores del Cacereño, cuyos resultados se conocerán en las próximas horas. A partir de ahí, Salud Pública decidirá si acortar los plazos y el CPC puede entrenar entre el martes y el miércoles.

No se descarta nada, aunque en el club verde lo tienen claro: si el equipo no puede volver al trabajo antes del viernes, no accederá a adelantar el choque, en el que montijanos y cacereños pueden lograr el ascenso en el caso de conseguir la victoria.

«Es la cepa británica. Es complicado», dicen en el decano. La situación se torna extraordinariamente compleja, ya que el primer positivo se produjo hace dos jueves, y se contarían 14 días por ser precisamente la variante. Los otros dos son, en principio, falsos positivos.

En el Cacereño, en cualquier caso, esperan que los nuevos análisis arrojen que toda la plantilla dé negativo. En el caso de que ello sea así, los entrenamientos podrían adelantarse a este miércoles y la posibilidad de jugar el domingo en Montijo a las 12.00 va a ser bastante real. Pero todo ello va a depender de la decisión final de Salud Pública, cuyos responsables provinciales tendrán que valorar esa opción.

Y todo ello sería beneficioso, en principio, para todos los equipos. Para el jueves día 20 están previstos el Cacereño-Coria y el Diocesano-Montijo. Aquí lo único que podría sufrir alguna variación es la hora (están fijados ambos a las 21.00 horas) por un asunto meramente logístico.

Y es que el Diocesano ya ha recordado que la iluminación del Manuel Sánchez es bastante deficiente para albergar un encuentro oficial, y el encuentro ante el Montijo terminaría cerca de las 23.00 horas, con todo lo que ello supone. Si hay cambio aquí también deberá haberlo en el Príncipe Felipe, ya que hay horario unificado entre los dos encuentros por estar mucho en juego, nada menos que el ascenso a la superior categoría.

El Cacereño va a presentar este martes el acuerdo de vinculación con el Flecha Negra

Mientras tanto, los equipos continúan ejercitándose para afrontar lo que viene, en la fase definitiva del campeonato.

Paralelamente, el Cacereño presentará este martes, a partir de las 12.00 horas, el acuerdo de colaboración con el Flecha Negra de Badajoz, del que ya informó este diario la pasada semana.

En el acto también podría haber novedades en relación a los decisivos choques que se presentan para el CPC. Y es que todo gira en torno al estado físico de los futbolistas, aunque el sentimiento general es de optimismo. Los jugadores, mientras, esperan esos resultados con verdadera impaciencia para poder volver a pisar los campos de entrenamiento en breve plazo.