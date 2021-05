La permanencia matemática del Cáceres Patrimonio de la Humanidad en la LEB Oro va tomando trazas de oficialidad, pero no completa. El club no la va a anunciar por ahora, pero ya maneja con certeza el dato que ya se conocía desde el domingo por la tarde, cuando varios estudios de aficionados señalaban que no existe posibilidad alguna de que el equipo acabe entre los cuatro últimos, por mucho que pierda ante el Basquet Girona.

El cálculo resulta laborioso, sobre todo por el hecho de que Ourense tiene dos partidos atrasados que jugará uno este miércoles ante Lleida y otro el martes 18, ya concluida la última jornada, en casa frente al Real Murcia. Pero ni el Cáceres ha terminado de tenerlas todas consigo hasta ahora, cuando ha comprobado una y mil veces que está efectivamente salvado, ni la propia Federación Española ha ofrecido públicamente un estudio estadístico riguroso de las posibilidades. La entidad verdinegra prefiere por ahora no proclamar a los cuatro vientos que está fuera de cualquier peligro.

Cáceres va a hacer valer el hecho de llevar ya 9 victorias y que en todos los empates múltiples que se le pueden presentar con sus rivales directos no sale perjudicado. Clave el doble triunfo en la primera fase ante Melilla y también tener el ‘average’ particular favorable frente a equipos como Ourense y Lleida.

El partido del domingo ante Girona, que podía contener sus dosis de dramatismo en el caso de que alguna combinación de resultados mandase al conjunto de Roberto Blanco a la LEB Plata, adquiere ahora otro cariz mucho más festivo. Completamente tranquilo, el objetivo se centrará ahora en ser campeones de grupo y, por consiguiente, disputar los ‘playoffs’ de ascenso junto con los siete primeros del otro grupo. Para ello los cálculos son muchísimo más simples: basta con ganar y esperar a que el Real Murcia caiga o bien en la pista del Tizona Burgos ese mismo día o dos días después en Ourense.