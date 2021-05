1 - Civitas Santa Teresa Badajoz: Yoli, Van Slambrouck, Nayasdet, Estefa, Belén, Mireya, Nerea, Neira, Mellado (Mascaró, minuto 81), Blanca (Alba Zafra, minuto 65) y Visco. 1 - Logroño: Tajonar, Cazalla, Fishley (Rebecca, minuto 67), Jade, Velázquez, Ida (Grace, minuto 46), Pizarro (Nyman, minuto 67), Lova (Cynthia, minuto 55), Valderas, Caracas y Laia. Goles: 1-0: minuto 34, Estefa. 1-1: minuto 62, Grace. Árbitra: Paola Cebollada López (Comité Aragonés). Mostró tarjeta amarilla a la visitante Fishley (min. 63) y a las locales Blanca (min. 15) y Nayadet (min.88). Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo primera jornada de la Primera Iberdrola disputado en las instalaciones del IMD El Vivero.

Se queda sin tiempo el Civitis Santa Teresa Badajoz para pelear por la permanencia. Este domingo volvió a empatar, en casa ante el colista el CDEF Logroño (1-1), y se queda a seis puntos de la salvación cuando restan solo tres jornadas por disputarse, cuatro en el caso de las pacenses, que tienen pendiente el partido aplazado ante la Real Sociedad, aplazado en su día por el covid. Se jugará el próximo domingo, aprovechando que la competición para por la Copa de la Reina. A esa bala se agarra el Santa Teresa para mantener intacta la ilusión de conservar la categoría.

Mereció más el Santa Teresa en el partido ante Logroño, pero no basta solo con merecerlo. Sobre todo porque el calendario no es fácil. Tras recuperar el duelo aplazado contra la Real (cuarta y aún con opciones de meterse en zona de Liga de Campeones), las pacenses visitarán al Rayo Vallecano, rival directo en la lucha por la permanencia, recibirán al Real Madrid, segundo, y terminarán el curso a domicilio ante el Sporting de Huelva.

Aunque la primera llegada de peligro fue de las riojanas con un remate al larguero en el minuto 4, el Santa Teresa se mostró muy fuerte de principio a fin, creando ocasiones y mereciendo tres puntos que se le resisten.

En el 13 fue Belén la que remató alto tras recibir un balón peinado por Amanda. Minutos más tarde Mellado lo intentó desde fuera del área tras una jugada personal. Uno después la delantera oliventina volvería a tenerla con un mano a mano en el que no acertó en el remate.

En el 25 Belén volvió a gozar de una buena ocasión en la que recogió un gran pase en profundidad de Mireya y cruzaba el balón en exceso desde dentro del área. Contestaban las visitantes con un remate tras un centro desde la derecha.

Pasada la media hora de juego María Neira remató tras una gran carrera desde el centro del campo y la guardameta desvió a córner, en una nueva llegada del equipo, que buscaba el gol con ganas y al fin llegó en la siguiente jugada.

Era el 34 cuando Nerea Pérez colgó un gran balón al área para que la capitana Estefanía Lima rematara a la red con la cabeza para hacer el merecido 1-0 con el que se llegaba al descanso.

El Santa merecía la ventaja en el marcador e incluso más, ya que había tenido ocasiones para haber dejado el partido sentenciado al descanso. Pero no lo hizo. En el 59 Van Slambrouck remató a las manos de la portera, y en el 62 empataban las riojanas con un excelente disparo de Grace desde fuera del área para hacer el 1-1.

La grada empujaba y el Santa buscaba ponerse por delante de nuevo en el marcador. Belén disparó en el 67 desviado, y minutos después era Mireya la que no llegó en boca de gol para rematar el balón. En el 80 la capitana pudo marcar con un potente y colocado chut que se marchó rozando el larguero, y finalmente el partido acabó con el resultado de 1-1 y reparto de puntos que no contenta a nadie. También tuvo el Logroño ocasiones para llevarse el partido. No lo consiguió. El punto final no sirve demasiado ni a unas ni a otras.