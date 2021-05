Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió en el partido contra el Betis como "clave" en el devenir final del título, remarcó que, "a falta de cuatro" jornadas ya internamente supo "que no se iba" el campeonato y dijo que saben "cual es el camino, aunque algunos todavía" no los "crean".

"Para mí, en el partido con el Betis hubo un clic, porque veníamos con coronavirus, con lesiones, con todos los problemas que han tenido todos los equipos y después del Betis intuí que estábamos cerca. Y cuando faltaban cuatro fechas, en la interna sabía que no se iba. Hacia fuera siempre está la posibilidad de que se vaya. Sabemos cuál es el camino, aunque algunos todavía no nos crean, pero son los que nos hacen mejores", explicó en declaraciones a Movistar.

Simeone apuntó que "no" lo pasó mal en Valladolid. Lo pasó "peor" con Osasuna, porque quedaba menos tiempo". "Entendía que en el primer tiempo sé lo que es cuando las piernas a veces no te responden, cuando hay un escenario que parece que ya está pero no está. Hablamos en el entretiempo bien, tranquilos, lo que necesitábamos mejorar y ya se vio de otra manera el segundo tiempo. Había otro paso, otro gesto, otra agresividad y consecuentemente apareció Suárez en el momento determinante de la Liga", repasó.

"Siempre hablando de esa confianza, de esa tranquilidad, de que había que jugar", expuso de la conversación en el descanso del duelo en el José Zorrilla, con 1-0 en contra. "La única manera de dar vuelta a esa situación era jugar como lo vienes haciendo toda la temporada", afirmó durante la entrevista en 'Movistar'.

"El mérito es aún mayor porque, cuando faltaban cuatro o cinco fechas, estaban cuatro equipos tratando de buscar el campeonato. Después quedaron tres, eran el Real Madrid y el Barcelona los que nos perseguían y no es fácil ser perseguidos por ellos, porque casi siempre han ganado. Creo que eso eleva cuando dije esa etapa de resistencia, con saber convivir con la presión de tener que ganar y lo demostraron", rememoró.

Este domingo, según explicó, intercambió mensajes "con gente" que para él "fue muy importante en todo este proceso" desde hace diez años, cuando llegó al club rojiblanco, "con Gabi, Juanfran, Filipe Luis, Godín, Diego Costa..."

"Estaban felices. Les decía que este es sólo un momento, pero el legado que ellos dejaron marcó el camino que seguimos transcurriendo para que sigan sucediendo estas cosas", aseguró Simeone, que consideró que este título es "revalidar" el trabajo que se viene haciendo "desde hace mucho tiempo con muchísima gente".

También habló de Stefan Savic, uno de los líderes del vestuario, del equipo y del título del Atlético. "Me siento muy reflejado en él, y somos completamente distintos, pero por la personalidad. Hicimos una charla entre nosotros donde hablamos todos los futbolistas y cuando lo escuché hablar me sentí tan identificado en el sentimiento que le transmitía a sus compañeros".

"Son charlas importantes que te hacen mejorar y crecer como grupo. El crecimiento de Savic en lo futbolístico fue fantástico. Él vino para ganar. Me pone muy contento que haya logrado este éxito", añadió.