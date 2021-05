Difícil, dura, complicada... solo le faltó la guinda. La valoración en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad de la temporada que acaba de terminar es clara. Y sobre el futuro, en principio, no hay dudas: el equipo saldrá en la LEB Oro. «Si una cosa tiene este club es que sabe adaptarse a las circunstancias», dijo este lunes el presidente, José Manuel Sánchez. Pero, a partir de ahí, casi todo son incógnitas. «Primero hay que cerrar económica y administrativamente esta temporada y, después, ya pensaremos en la siguiente». Traducido: no se está trabajando aún, al menos oficialmente, en la próxima campaña.

Se asegura que no se ha hablado de futuro con el entrenador, Roberto Blanco y tampoco con los jugadores. E incluso el propio Sergio Pérez, gerente y director deportivo, respondió con un «no lo sé» cuando se le cuestionó por su futuro en el club. Pero, más allá de las declaraciones oficiales, el deseo tanto del presidente como del director deportivo y del entrenador sería armar un proyecto continuista, con una buena base de los jugadores de esta temporada para crecer en la siguiente «y no tener que reinventarnos».

No será fácil. Lo reconocen. De momento, hay tres jugadores con contrato: Paco del Águila, Jeff Xavier y Fran Cárdenas, sobre cuya lesión aún no hay novedades. Dos de ellos, explicó Pérez, tienen en sus contratos cláusulas de ruptura que se pueden aplicar por ambas partes. Pero, más allá de esto, saben que no será fácil esa continuidad. «Se va a intentar mantener el bloque, pero no va a ser sencillo. Somos un equipo lanzadera, con jugadores que aquí se han destapado».

«Me quedaría con un alto número de jugadores, aunque no os voy a decir cuántos», añadió Roberto Blanco, al que también le gustaría que siguieran («serían los primeros que renovaría») Armando Gómez y Javier Salas, primer y segundo entrenador ayudante. También elogió el técnico la labor de Mario Díaz Hellín, preparador físico, y Daniel Romero, fisioterapeuta: «Han hecho un trabajo extraordinario».

«Todos piensan que este es un buen sitio», apuntó Blanco sobre la opinión de los jugadores, con los que estos días ha mantenido conversaciones informales («de barra de bar»), «y les gustaría seguir aquí, pero nunca sabes por dónde van a ir las carreras de ellos y todos quieren lo mejor para sí mismos. Como ha dicho Sergio, hemos revalorizado a mucha gente y, al final, eso significa que estamos haciendo un buen trabajo».

Balance

De la temporada que ahora se cierra se lamentaron por los dos segundos que le privaron de meterse en el playoff de ascenso, «la guinda», aunque destacando especialmente que el principal objetivo, la permanencia, se ha conseguido. Económicamente ha sido difícil («ahora hay que hacer el balance»); socialmente tampoco ha sido fácil por la falta de público en varios partidos y las limitaciones en otros; y deportivamente no ha sido sencillo de gestionar por las dificultades impuestas por el covid. «Anímicamente ha habido momentos muy complicados», relató Blanco, que recordó el partido de Ourense, donde estuvieron varias horas encerrados en una habitación de hotel sin saber si podrían jugar. Al final jugaron. Y perdieron. «Creo que fue uno de los peores partidos de la LEB Oro», reconoció el técnico.

Tanto presidente como director deportivo y entrenador destacaron la ausencia de público en varios partidos, algo que esperan no se repita la temporada próxima («esto sin el público no tiene mucho sentido», señaló Pérez), en la que la LEB Oro seguirá dividida en dos grupos (19 clubs, 10 más 9) y con cuatro descensos, algo sobre lo que el Cáceres ya ha expresado su malestar, pero es una decisión ya firme de la FEB. También repitió el presidente que se está trabajando para contar la próxima temporada con algún patrocinio privado.