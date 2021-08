La tensión se corta con un cuchillo de plástico en Almendralejo. Con un ambiente caldeado a más no poder y con una afición enfurecida, la desbandada de jugadores que salen del Extremadura no para. El último en salir ha sido Carlos Cordero, precisamente un almendralejense, que ayer se despidió de sus ya ex compañeros para desligarse del club después de haber fichado hace tan solo un mes por el equipo de su ciudad. El defensor ejecutó una cláusula que rezaba en su contrato que le permitía desligarse del club en caso de que no le hubieran formalizado la ficha a diez días del inicio liguero. Carlos, que en un principio quería quedarse, no ha tenido más remedio que marcharse al recibir una oferta del Zamora que le daba dos años y tranquilidad, al menos, mucha más que en un Extremadura que aún pelea por su supervivencia.

La fuga de jugadores continúa tras las marcas de Cristian, Dani Molina, Dani Sánchez y ahora Carlos Cordero. Otro que iba a marcharse era Gio Zarfino, que contaba con una propuesta muy interesante de Peñarol de Montevideo para enrolarse en las filas del club más histórico de su país. En principio, la operación era buena para el Extremadura, que con una rescisión de contrato se ahorraba una ficha de 400.000 euros, que multiplicado por las dos temporadas que tiene por delante Zarfino, hacía un montante global de 800.000 euros. Lo más lógico es que con un club en pleno proceso concursal, la rescisión de contrato y el ahorro de esa altísima cantidad, era la solución más factible, pero el Extremadura pedía dinero por su traspaso y las negociaciones se han ido bloqueando en el tiempo hasta tal punto que Zarfino, desesperado, ha decidido quedarse. Eso sí, el Extremadura tendrá que hacer frente a un elevadísimo contrato que supone más de un cuarto del presupuesto.

Liga

Con respecto al inminente comienzo de liga, el Extremadura formalizó este viernes las inscripciones de sus jugadores. Con Nico Hidalgo y Zarfino lesionados, la buena noticia son las recuperaciones de Pastrana y Emmanuel, que podrán jugar este domingo.

No hay noticias aún sobre la llegada del dinero del grupo inversor, algo que termina de enojar al público por la rareza de la situación. Es seguro que, antes de este partido, no habrá dinero, por lo que habrá que ver la respuesta también del equipo sobre el césped.