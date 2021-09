El Deportivo Don Benito ha sido uno de los equipos extremeños que mejores sensaciones ha venido mostrando durante la pretemporada. Este domingo recibe en casa (12.00 horas) al conjunto canario del Mensajero, un recién ascendido que cuenta en sus filas con viejos conocidos del fútbol extremeño como los delanteros Edu Salles (ex del Miajadas) y Wilson Cuero (ex del Villanovense).

Los rojiblancos, según palabras de su nuevo técnico Juan Carlos Gómez, han ido de «menos a más» durante las semanas de preparación y llegan al estreno liguero con muy buenas sensaciones. «Ha sido una pretemporada buena y afrontamos el primer partido con mentalidad positiva, que es muy importante para empezar bien», señaló en la rueda de prensa previa al encuentro. El técnico cordobés busca implantar un estilo de juego propio y reconocible en el Don Benito con una clara apuesta por el balón y por un sistema de tres centrales y dos carrileros. Señas de identidad que van asimilando e incorporando los propios jugadores. Uno de ellos es Lolo Pavón, quien destacó en la previa del encuentro que ser fieles a su estilo y mostrarse «fuertes en casa» son los ingredientes fundamentales para poder conseguir el objetivo.

Dar un paso atrás

Precisamente la intención de los rojiblancos para esta temporada es conseguir la salvación y poder optar a estar en los puestos altos de la tabla, aunque desde la plantilla se afanan en recordar que hay que ir paso a paso.

En cuanto al Mensajero, Juan Carlos Gómez reconoció no tener mucha información sobre ellos, aunque sí destacó que es un equipo «muy bien trabajado».

Una de las notas más positivas para los dombenitenses de cara a este primer encuentro de liga es que todos los jugadores llegan disponibles, por lo que el entrenador podrá confeccionar el once que desee. En este sentido, una de las dudas es saber si el carril derecho lo ocupará Trinidad o Dani Martínez. Este último fue titular en el encuentro amistoso disputado en casa ante el Puertollano. Ezequiel Lamarca, máximo anotador de la pretemporada, se postula como titular, mientras que podría estar acompañado en ataque por el delantero de Lobón David Agudo.

Todo ello en el césped de un Vicente Sanz que llegará en buenas condiciones tras los trabajos realizados durante las semanas previas.