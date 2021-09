0 - Mérida: Javi Montoya, Guille Perero, Bonaque, Nacho González, Álvaro Ramón, David Rocha (Mario Robles, min.60), José Gaspar (Chirri Monje, min.79), Artiles, Aitor Pons, Lolo Pla (Carmelo, min.74) e Higor Rocha (Chirri Monje, min.79). 0 - Xerez Deportivo: Camacho, Rivelott (Manu Castillo, min.80), Durán, Oca, Ocaña, Antonio Jesús, Raúl Palma, Bello (Goma, min.85), Jacobo (Darío Guti, min.65), Javilillo (Brando, min.65) y Máyor. Árbitro: Cueto Amigo. Amonestó a los locales Nacho González y David Rocha, y al visitante Durán. Incidencias: Estadio Romano José Fouto. 1.920 espectadores.

Una de las frases más utilizadas en los mentideros balompédicos es que no por poner más delanteros se marcan más goles. El Mérida puso todos los que podía y, sin embargo, no pudo pasar del empate sin goles frente a un buen equipo como el Xerez (0-0). No se le puede acusar a Juan García, entrenador emeritense, de no ser valiente en busca de ganar el partido, pues los problemas que tiene en los laterales los solucionó con dos extremos, Perero por la derecha y Álvaro Ramón por la izquierda. Además, quiso poner en liza el centro del campo más talentoso posible con David Rocha, Artiles y Gaspar; y a los tres delanteros a la vez con Lolo Pla en el flanco zurdo, Aitor Pons en el diestro e Higor Rocha en punta.

Sin embargo, el equipo, al que no se le puede reprochar ni un ápice de actitud, no fue capaz de superar a un Xerez al que le valió ser un equipo ordenado para llevarse un punto del Romano José Fouto. En el haber local cabe destacar que, de nuevo, Javi Montoya tuvo un partido plácido bajo palos, pero en el debe del cuadro de García está generar más ofensivamente y ser capaz de aprovechar alguna de las que tiene, en este caso, dos muy claras.

El partido fue muy igualado, la posesión iba por barrios y el césped un incordio para todos ya que todos los centrocampistas, de ambos equipos, les gustaba asociarse, pero el bote del balón lo hacía muy complicado. Así que, los conjuntos intentaban aprovecharse de los errores ajenos y del balón parado, pues se hacía muy difícil trenzar jugadas.

De un error en un despeje llegaría la ocasión más clara para los locales en la primera mitad. El rechace de un defensa xerecista daba en la espalda de un compañero dentro del área e Higor Rocha intentó aprovecharse de la circunstancia pero su remate de cabeza fue a las manos de Camacho. La repuesta visitante llegaría en un disparo escorado de Javilillo tras una buena dejada de Máyor. Aunque el ritmo del partido no era lento, y el Mérida intentaba entrar por bandas aprovechado el carácter ofensivo de sus laterales, lo cierto es que las áreas no se pisaron en toda la primera mitad, y tampoco supo aprovechar nadie las jugadas a balón parado de las que dispusieron.

En la reanudación, el Mérida salió con una marcha más y a los tres minutos dispuso de la ocasión más clara del encuentro. Guille Perero protagonizó una gran internada por la derecha poniendo un centro raso para que Artiles desde el punto de penalti solo tuviera que empujarla, pues al cancerbero ya le había sobrepasado la pelota, pero el remate dio en la pierna de Rivelott evitando el gol.

Mientras Juan García quiso meter músculo en la zona ancha local dando entrada a Mario Robles por David Rocha, que había visto amarilla, Pérez Herrera quiso reavivar el ataque visitante con la entrada de Brando y Darío Guti, los cuales consiguieron generar sensación de peligro pero sin concretar nada.

El susto lo dio Higor Rocha que pidió el cambio por un golpe. El carrusel de sustituciones en ambos equipos dio lugar a cierta frescura y a que se llegara a un tramo final abierto en el que los dos equipos buscaban la victoria, por lo que aparecían los huecos. En este intercambio de golpes, quien estuvo más cerca de marcar fue el Mérida en el ochenta, en un remate de cabeza de Nacho González en una posición muy forzada, con el portero sobrepasado, y después de una peinada previa hacia atrás de Mario Robles.

El gol no llegó y el Mérida se vuelve a dejar escapar dos puntos en su casa. La afición romana acabó descontenta con el equipo pues en cuatro partidos en casa, dos amistosos y dos de liga, todavía no ha visto a ganar a su equipo.