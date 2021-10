2 - Villanovense: De la Calzada, Samu Hurtado, Espín, Moi, Adri Escudero, Pajuelo, Clausí, Roger (Isra Cano, min. 60), Viñuela (Óscar, min. 60), Álvaro González (Rivera, min. 74), Sillero (Seth, min. 74). 0 - San Fernando: Roberto, Leto, Trujillo, Stephane, Omar, Javi Navarro (Castaño, min. 81), Aitor Brito (Socorro, min. 63), Fuli (Alemán, min. 63), Álex Cruz, Alejo (Rayco, min. 46), Farias (Ortega, min. 70). Goles: 1-0 Óscar Muñoz (min. 68), 2-0 Rivera (min. 87). Árbitro: Holgueras Castellanos (C. Andaluz). Amonestó a los locales Sillero y Viñuela y los visitantes Fuli, Aitor Brito y Stephane. Incidencias: Partido disputado en el estadio Municipal Villanovense ante unos 800 espectadores.

De menos a más y tres puntos de oro. El Villanovense logró una importante victoria este domingo tras imponerse por 2-0 a la UD San Fernando. Los de Juanma Pavón, tras una insulsa primera parte, reaccionaron en la segunda mitad con los cambios introducidos desde el banquillo y con una versión estelar del canterano Óscar Muñoz, autor del primer gol y asistente en el segundo. Los canarios, inoperantes en ataque, no pusieron en aprietos a un Villanovense muy sólido en defensa durante todo el encuentro.

El técnico onubense apostó por el mismo once del pasado fin de semana en la victoria ante el Tamaraceite, solo con la novedad de Sillero en ataque en lugar de Seth. Y el inicio de los locales no fue malo, generando dos llegadas de mucho peligro en los primeros diez minutos de encuentro. Primero fue Sillero el que no aprovechó un fenomenal servicio de Clausí desde la banda y que el delantero envió alto. Luego fue Pajuelo el que remató sin oposición un saque de esquina a las manos del portero. A partir de ahí, nada que llevarse a la boca. Apenas un par de disparos con más fe que eficacia de Clausí y Sillero en toda la primera mitad. Los visitantes, sin claridad en la fase ofensiva, no llegaron a probar a un Ángel de la Calzada más preocupado de construir el juego desde atrás que de emplearse a fondo bajo palos.

Los cambios, efectivos

En la segunda parte la película del Municipal Villanovense cambió. Los serones salieron con una mayor mordiente hacia el ataque buscando un juego más vertical que en la primera mitad. De hecho, nada más volver de vestuarios, Adri Escudero mandó fuera un buen servicio desde la esquina. Y luego fue Sillero el que dentro del área no definió bien un balón al espacio. Viñuela, justo después, encadenó dos ocasiones que no llegó a transformar. Primero una ante el portero tras gran pase de Roger y luego otra en un balón suelto que achicó bien el portero para desesperación del atacante del Villanovense.

Viendo el empuje de sus jugadores fue ahí cuando Juanma Pavón introdujo cambios para dotar de frescura a su equipo ante el desgaste del rival. De hecho, fueron los dos primeros cambios, Óscar e Isra Cano, quienes fabricaron el primero del partido. El ex del Betis, tras aprovechar un balón suelto dentro del área, ponía en bandeja el gol a Óscar. Un gol que abría la lata y que la plantilla celebró junto al joven jugador, sabedores de la importancia del tanto.

A partir de ahí el Villanovense comenzó a gozar de una ocasión tras otra para cerrar el partido. Primero lo intentó Moi con una volea dentro del área que se fue rozando el palo. Luego, Clausí, tras un gran servicio, remató sin puntería un balón de primeras con todo a placer. Rivera y Seth, con todo de cara y de manera consecutiva, también erraron ante la portería rival para desesperación de Juanma Pavón, quien no quería repetir el guión del empate ante el Cádiz B en casa.

Pero al final, con tanta insistencia, el Villanovense encontró el premio de la sentencia. Rivera, tras un magnífico centro de Óscar, finalizaba a gol una contra magistral del Villanovense para hacer el segundo y para llevar la tranquilidad a la grada del Municipal Villanovense hasta el final del partido. Con esta victoria el cuadro serón es cuarto con 14 puntos antes de visitar la próxima jornada al Mensajero.