El Moralo quiere olvidar momentáneamente la desazón que le provoca su trayectoria en liga para centrarse en lograr un premio de gran valor que pone a su alcance las competiciones de copa. No hace falta ser un sesudo analista deportivo para llegar a esta conclusión que se demuestra apenas al ser enunciada.

Este miércoles juega el Moralo en Guijuelo (19.00 horas, Municipal Luis Ramos) su eliminatoria a partido único de cuartos final de la fase nacional de la Copa RFEF. El vencedor jugará las semifinales en el campo del que supere el cruce Racing de Santander-Leioa, mientras que en el otro lado del cuadro jugarán los cuartos Ebro-Lleida y Xerez-Córdoba.

Los semifinalistas de Copa Federación se clasifican para jugar la Copa del Rey y además alcanzan premios en metálico. Está por tanto el Moralo a un paso de lograr un logro deportivo histórico y asegurarse unos suculentos ingresos económicos.

Se centran de esta manera los pupilos de Miguel Rubio, ‘Miguelete’, en seguir su brillante trayectoria en Copa Federación en la que suman cinco victorias consecutivas (tres en la fase regional y dos en las eliminatorias ante Tenisca y Mérida).

Toca para los extremeños aparcar de momento las penas del torneo doméstico en el que el Moralo ha perdido sus dos últimos partidos y está a ocho puntos del líder Diocesano. El entrenador verdiblanco ha tenido problemas para mantener el nivel de su equipo con las necesarias rotaciones de las pasadas semanas. Por su parte, el Guijuelo llega a esta eliminatoria tras haber superado, también como local, al Toledo y al Navalcarnero.

Invicto

No ha perdido en su grupo de liga en Tercera División, en el que ocupa actualmente en el que ocupa la quinta plaza; llegó como subcampeón autonómico a esta Copa tras perder con el Burgos Promesas que, como filial, no pudo jugar la fase nacional. En sus filas juegan dos hombres punta que están sobresaliendo: el ex del Moralo y el año pasado en el Cacereño Alex Caramelo y el ex del Coria Giráldez.

Se espera que el Moralo esté acompañado en la ciudad salmantina por una buena representación de su afición. El club ha fletado un autobús, tras enviarle el Guijuelo entradas para su venta anticipada, y muchos viajarán en coches particulares.

El desplazamiento de 140 kilómetros por autovía es más corto que una gran parte de los que realizan los de Navalmoral de la Mata en sus viajes por la Tercera RFEF extremeña. Este mismo miércoles se libra una nueva batalla después del excelente triunfo en el Romano de Mérida.