No pueden más y han dicho basta. Oficialmente, la plantilla del Extremadura UD ha convocado una huelga de cara a la próxima semana ante los graves incumplimientos en el pago de sus salarios por parte del club desde hace meses, concretamente con seis nóminas adeudadas en su mayoría, aunque algunas más en casos puntuales. La huelga ha sido secundada por futbolistas y cuerpo técnico, y la decisión se ha tomado después de la reunión mantenida este martes en el vestuario de la ciudad deportiva entre los propios jugadores y una comitiva del sindicato AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) que se desplazó hasta Almendralejo para tratar el asunto en persona. En esa comitiva estaban Diego Rivas, secretario general de AFE; Ángel Rodríguez, codirector de la asesoría jurídica del sindicato; y Germán Rojas, delegado de AFE en Extremadura.

El jugador azulgrana Dani Pérez fue el primero en comunicar esta decisión nada más salir del vestuario, siendo el único jugador que se paró ante los medios de comunicación para explicar lo que estaba sucediendo y para eliminar el bulo extendido de que no iban a jugar en Badajoz. El equipo sí jugará en Badajoz, pero lo hará porque formalmente se precisan cinco días como mínimo de antelación para hacer huelga, por lo que no sería posible hacerla para esta semana. De hecho, la huelga tendrá lugar los siguientes días: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de noviembre de 2021 entre las 00.00 y las 00.00 horas de cada uno de ellos, y consistirá en el cese total de la prestación de servicios, comprometiendo la no realización de entrenamientos y demás actividades técnicas y deportivas preparatorias, afectando incluso a cualquier partido de competición oficial que estuviera previsto correspondiente al Campeonato Nacional de Liga, indican desde AFE.

La asociación de futbolistas españoles añade en su comunicado que «se ha llegado a una situación límite, tanto deportiva como personal, siendo víctimas de esta incomprensible situación». Insisten en que la «falta de soluciones aportadas por los responsables del club y las múltiples informaciones alejadas de la verdad y promesas incumplidas que se les han ido transmitiendo durante los últimos meses» motivan dicha decisión.

Los integrantes de la primera plantilla y cuerpo técnico han notificado al club esta decisión, dando todos los pasos necesarios acordes a la legislación vigente para llevar a efecto la referida huelga.

Día clave

Fue una mañana intensa en la ciudad deportiva. Nada más acabar el entrenamiento, los emisarios de AFE accedieron al vestuario para hablar de la situación. Dani Pérez, central del Extremadura, fue el encargado de dar algunas explicaciones y llegó a indicar claramente que «tenemos que hacer esto porque ya no confiamos nada en que vaya a llegar el dinero».

Ningún otro jugador se paró. Manuel Mosquera si ofreció en privado algunas explicaciones más de lo que estaba pasando, dejando entender que la situación estaba tornándose totalmente insostenible e incontrolable durante los últimos días.

Todo esto sucede a escasas horas de que el club se juegue su futuro en el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz. A las 11.00 horas de este miércoles se celebra la junta extraordinaria de accionistas que debe aprobar el convenio de pago a acreedores obligatorio para garantizar la supervivencia del club. Necesitan el apoyo del 65% de los créditos pendientes. Hoy es la primera bola de partido. Si se levanta, tocará pagar de inmediato para calmar las aguas.