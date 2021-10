De Mallorca a Girona y de Girona a Don Benito. Adrián Turmo, mallorquín de 20 años, ha caído de pie en el Deportivo Don Benito. Este joven delantero, cedido por el conjunto catalán del Girona FC en las filas calabazonas, se ha convertido en las últimas jornadas en el principal baluarte ofensivo del conjunto dombenitense, clave en las dos victorias del Dépor fuera de casa ante Villanovense y Las Palmas Atlético. Turmo ha jugado un papel curioso estas últimas fechas, haciendo las veces de abrelatas para los suyos. Ante el Villanovense fue el encargado de hacer el primero varias semanas atrás. El pasado domingo, ante el filial amarillo, más de lo mismo. Y ambos goles con un denominador común: olfato goleador. Buena conducción, potencia y disparo son los ingredientes que este joven delantero parece aportar a su particular elaboración goleadora. «Meter gol en el derbi fue muy emocionante, nunca había jugado un partido así y los que llevan tantos años como Trinidad y Gonzalo, que saben lo que se siente, me transmitieron lo que significa», confiesa el joven delantero tras estrenarse como goleador ante el Villanovense.

Paso a paso

Pero el hecho de haber anotado dos tantos en las últimas tres jornadas no le desvía de su objetivo. «Yo he venido aquí a crecer», espeta sin titubeos. Y es que esta es la primera oportunidad en categoría semiprofesional para un jugador que, paradójicamente, ha debutado con el primer equipo del Girona. «Es una categoría exigente, pero me he encontrado muy bien desde que llegué y el entrenador me transmite mucha confianza, incluso cuando no juego», reconoce.

Adrián Turmo fue titular en la primera jornada de liga ante el Mensajero, pero desapareció de las alineaciones titulares hasta el día del derbi en Villanueva. Desde entonces parece haberse ganado un hueco en el once inicial coincidiendo también con la buena marcha del equipo.

El paso de jugar con tres centrales y dos carrileros a hacerlo con defensa de cuatro con tres medios, dos extremos y un delantero también parece haber ayudado a que Turmo haya ganado peso en importancia dentro del esquema de Juan Carlos Gómez. «Ahora el equipo es más contundente, sabe lo que debe hacer en cada situación y estamos mejor así», señala sobre la nueva disposición táctica.

Pensando en casa

Un equipo, el Don Benito, que encadena dos triunfos seguidos fuera de casa pero que en el Vicente Sanz todavía no conoce la victoria. Se resiste. «El equipo tiene ganas de brindar un triunfo a la afición», señala Turmo al tiempo que recuerda que ante Cacereño y Mérida «estuvimos cerca de poder hacerlo, pero por circunstancias no lo logramos». El pasado domingo, ante Las Palmas Atlético, no hubo ninguna circunstancia negativa que lamentar. «Hicimos un trabajo muy bueno de principio a fin, tanto a nivel ofensivo como defensivo, aprovechando las ocasiones que tuvimos a la perfección », recalca.

Mientras tanto, el futbolista ya se prepara junto al resto de sus compañeros para el siguiente reto: ganar al Ceuta. El conjunto dombenitense recibirá este domingo en casa al cuadro ceutí y lo hará con el delantero mallorquín en plena forma y con el objetivo de asestar un fuerte golpe encima de la mesa con un triunfo que les permita dar un impulso en la tabla.