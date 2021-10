El Extremadura salvó este miércoles un match ball definitivo, pero la situación en torno al club sigue siendo extremadamente delicada. Especialmente en el vestuario, donde esperan soluciones inmediatas al impago de las nóminas. Según ha podido saber este periódico, los jugadores del Extremadura siguen esperando que el club les indique que van a cobrar antes del partido ante el CD Badajoz. De momento, no han tenido noticias y el partido es este sábado. No pueden negarse a jugar en el Nuevo Vivero porque la convocatoria de huelga comienza el 5 de noviembre, pero el ambiente no sería para nada propicio si no vieran un euro antes de jugar.

El club ha sopesado hacer llegar dinero a técnicos y jugadores antes del partido, ya que parece ser que los fondos del grupo Khalifa siguen sin llegar. Pero la plantilla no se conformaría con un adelanto, sino que lo quiere todo. Las seis mensualidades que les adeudan. Y eso es mucho dinero.

Este viernes hablará Manuel Mosquera, aunque el entrenador azulgrana ya ha declinado esta semana varias entrevistas a medios de comunicación al estar quemado por la situación y por su discurso repetitivo.

En lo deportivo, Fran Cruz sigue siendo duda y parece difícil que llegue al partido. Emmanuel, Kike Márquez, Dani Pérez, Morcillo y Coris son bajas.