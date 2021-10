Sábado histórico en el Multiusos de Cáceres a partir de las 18.00 horas. Por primera vez se enfrentan en una competición profesional, la Liga Femenina Challenge, los dos actuales estandartes del baloncesto femenino extremeño, el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura y el Hierros Díaz Extremadura Miralvalle. Pinta a ser un partido igualado: la teórica diferencia que hay entre un equipo que viene de la máxima categoría y otro que hace apenas dos años estaba en la tercera no se está viendo ni en la pista ni en los resultados.

Y es que el Miralvalle ha empezado mejor, por mucho que lleve tres derrotas consecutivas. Sin embargo, los tres triunfos con los que empezó le sitúan por delante de un Al-Qázeres con enormes problemas para sumar fuera de casa y cuyo balance es de 2-4.

«Llegamos con ganas. Es un partido que durante la semana se nota que es especial. Es un derbi. Se trata de hacerlo bien en casa, donde sí están yendo bien las cosas, y brindarle una victoria a la afición»», comentó este viernes Jesús Sánchez, técnico cacereño. «Miralvalle está teniendo resultados dentro de la lógica y están compitiendo. Acaban de fichar a Karina Konstantinova y están haciendo una plantilla potente para intentar mantenerse en la categoría. Nos lo van a poner muy difícil», indicó sobre el rival.

Sánchez rechazó abiertamente que su equipo sea favorito. De hecho, en las casas de apuesta se paga más por una victoria cacereña que por una placentina. «Tal y como llegamos y como se ha desarrollado la temporada, por plantillas incluso, no hay un favorito claro. En la Copa ganamos, pero fue muy ajustado. Nosotros sí contamos lógicamente con factor campo, pero a partir de ahí es un partido totalmente igualado», dijo, reconociendo que a su equipo le está «perjudicando» la etiqueta de recién descendido porque «ha generado una expectativa que no era real». «El proyecto por la situación del club no es el de apostar fuerte para intentar volver el año siguiente a la Liga Femenina Endesa. Vamos a pelear y a intentar lo más arriba posible, pero no se le debe exigir por ahora lo mismo que a otros», explicó.

Además, detectó «diferencias» entre los dos conjuntos. «Miralvalle hace un juego más estático, de buscar las situaciones de a quién quieren darle el balón. Sus extranjeras tienen una importancia máxima en todo lo que generan. Nosotros repartimos más y no tenemos protagonistas tan claras todos los partidos», opinó.

Al-Qázeres y Miralvalle: eternos y amistosos rivales

En el otro banquillo estará 'Rula' Pérez, con quien le une una excelente relación desde hace años. Han sido oponentes en multitud de ocasiones en distintas categorías (¿50 o 60 veces?), pero también han hecho viajes juntos para asistir a campeonatos. «Hemos pasado buenos momentos. La rivalidad tiene que ser sana. Tenemos una filosofía parecida de cantera, muy alrededor de las niñas para que un club siga unidos», comentó el técnico del Miralvalle sobre Sánchez.

Pérez previó un partido «bonito, competido, con mucha ilusión, de muchos nervios» y relativizó los últimos reveses que ha sufrido su equipo. «Se lo he dicho a las chicas: ni antes éramos tan buenas ni ahora somos tan malas», zanja, argumentando que el rendimiento ha sido positivo incluso en partidos que se han perdido como el del pasado sábado ante el Raca Granada. «Estamos entrenando bien y coincido con Jesús en que va a ser un partido igualado», señaló.

«El Al-Qázeres se está haciendo fuerte en casa. Incluso en el partido contra Zamora estuvo 25 minutos por delante en el marcador. Y los otros dos los ha ganado con buena diferencia en el marcador», analizó.

No hay bajas en ninguno de los dos contendientes. Por último, se espera un buen ambiente en las gradas. El Miralvalle hasta ha fletado un autobús para estar apoyado por su gente.