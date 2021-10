Ha sido una buena semana de trabajo en el Cacereño, dice Julio Cobos, pero el run run de los dos puntos perdidos ante el Mensajero sigue sonando. El propio entrenador reconoce que cuando se refiere a ese partido, «inconscientemente digo a veces que hemos perdido». La herida, sin embargo, está cerrada, porque reitera el preparador, al igual que hizo en caliente justo al final del encuentro, que «jugando así normalmente vas a ganar más que a empatar».

Mereció más en ese encuentro el Cacereño, al que le está penalizando su falta de definición. Sus dos ‘9’, Carlos Fernández y Solano, siguen sin marcar, aunque ambos han estado ya cerca, muy cerca, del gol. Al segundo, incluso, se le han anulado un par de tantos, alguno de ellos más que dudoso. No desespera Cobos por esta situación, aunque reconoce que últimamente se está «haciendo mucho hincapié en la definición, en los movimientos de ataque» para que las ocasiones se transformen en goles. Y en puntos.

Sabe el técnico que solo es cuestión de tiempo que llegue el gol de sus delanteros e incluso ironiza diciendo que «el día que por fin marque, el equipo perderá». Más en serio, recalca que ambos jugadores se encuentran arropados por el resto del equipo («estamos todos con ellos») y que son dos veteranos que han vivido esta misma situación en más ocasiones y, aunque no lo están pasando del todo bien, sabrán lidiar con la ansiedad que puede producir la falta de acierto. «Son jugadores con cierto bagaje y saben que la presión recae sobre ellos, pero están trabajando muy bien y es solo cuestión de tiempo».

Carlos Andújar, única baja

Para el partido de este domingo en Málaga ante el Antequera recupera efectivos Cobos, que sin embargo no podrá contar con Carlos Andújar. El extremo sufre una pequeña elongación sin llegar a rotura fibrilar en el músculo isquiotibial. «No es grave, pero tiene molestias», dice el técnico, que no lo descarta cien por cien, aunque reconoce que el difícil que pueda llegar y que no es necesario arriesgar. Vuelve Luis Hernáiz, ausente en los últimos partidos y que está semana ya ha entrenado con total normalidad («tiene molestias lógicas, pero no lo impiden entrenar y puede estar») . Y está mejor José Ramón, que ya jugó algunos minutos ante el Mensajero, aunque sin estar al cien por cien («adelantamos el plazo, pero con precaución»).

Además de la de Carlos Andújar, Julio Cobos tendrá que dar tres descartes este sábado tras el entrenamientos antes de montarse en el autobús y poner rumbo a Málaga.