«Nuestra afición necesita ya una victoria y nosotros se la vamos a dar sí o sí». Así de tajante se mostró Juan Carlos Gómez en la previa del encuentro de esta jornada del Deportivo Don Benito frente al Panadería Pulido San Mateo (Vicente Sanz, 12.00 horas). Los rojiblancos, que suman cuatro partidos invictos con dos victorias y otros tantos empates, reciben este domingo al conjunto canario, penúltimo clasificado con solo dos puntos en su casillero. Los rojiblancos, por su parte, son décimos con diez.

El Don Benito llega a este partido en el mejor momento de forma posible después de doblegar el pasado fin de semana por 1-4 al filial de Las Palmas en un encuentro en el que los dombenitenses exhibieron todo su potencial ofensivo. Sin embargo, el técnico del Dépor no quiere que su equipo se relaje lo más mínimo y afirma que el duelo de este domingo le da miedo. «A priori puede parecer un partido asequible, pero el Panadería Pulido es un equipo al que no le puedes dar la más mínima opción, ya que te acaba complicando la vida», señaló el entrenador en la previa. En este sentido, se mostró muy seguro de que «no habrá relajación» por parte de sus futbolistas. «Es algo de lo que venimos hablando desde el lunes y estamos concienciados de que debemos afrontar el partido con las mismas ganas y motivación que en los últimos encuentros», señaló Gómez.

Primera victoria en casa

Sin embargo, donde más hincapié hizo el técnico fue en la necesidad de conseguir el primer triunfo en casa esta temporada, donde, por cierto, el Don Benito también está invicto. Y es que los rojiblancos cuentan por empates sus cuatro encuentros ligueros en el Vicente Sanz, el último ante el Mérida por 2-2. Si bien, Gómez cree que a estas alturas la afición rojiblanca ya necesita vivir un triunfo de su equipo. «Estamos convencidos de que este domingo debe ser el día», apuntó. Además, el técnico considera que «no es una losa el no haber ganado aún en casa» y recordó que «el equipo viene haciendo buenos partidos en el Vicente Sanz, aunque por unas circunstancias u otras no se ha podido ganar». No obstante, sí que incidió en la «importancia» que tiene el hacerse fuertes en casa de cara a «conseguir los objetivos que nos hemos marcado», señaló.

Essomba, sancionado

En el apartado de bajas el Don Benito afronta el choque con las ausencias de dos titulares en las últimas jornadas como Clyde Essomba y Lolo Pavón. En el caso del central, cumplió el primero de sus dos partidos el último fin de semana ante Las Palmas Atlético, mientras que Essomba vio la quinta amarilla ante el filial del conjunto canario y tendrá que ver el encuentro ante el Panadería Pulido desde la grada. Carlos Garrido, que sigue lesionado, no estará en la convocatoria y Álex Jiménez, que encara el tramo final de su recuperación, tampoco.

Así, quien podría beneficiarse de las ausencias es Carlos López, que había perdido protagonismo las últimas jornadas tras la irrupción de Essomba. Por lo demás, Juan Carlos Gómez no introducirá muchas novedades y se prevé un once muy similar al de la última jornada con Carlos Branco en el eje de la zaga junto al capitán Gonzalo Barroso y con Trinidad y Álex Herrera en los laterales.