En lo que va de campeonato, el Mérida se ha enfrentado a dos equipos canarios, venciendo en ambos envites. En la primera jornada ganó por 1-3 al Panadería Pulido San Mateo; y la semana pasada goleó, 6-1, al Tamaraceite. Así que, este domingo, a partir de las 13.00 horas, los de Juan García quieren mantener la racha de victorias en la Ciudad Deportiva Maspalomas frente al San Fernando.

Para ello «tenemos que mantener la velocidad y la confianza con balón del domingo y volver a la seriedad defensiva que teníamos al principio», reconoce el técnico romano. Con otras palabras, no solo alargar la racha de victorias, sino también mantener las buenas sensaciones del último choque y de otros partidos como el de la primera jornada, el que desarrolló en Soria o el de Cádiz.

La llegada de Felipe Alfonso y la recuperación de David Rocha le confiere al técnico más margen de maniobra a la hora de desarrollar el plan de partido, aunque va a tener que seguir tirando del filial para completar la convocatoria.

Teniendo en cuenta que en las posiciones centradas no se prevén cambios, pues lo normal es que, después de varias semanas en el dique seco, David Rocha empiece en el banco, donde más alternativas tiene García es en los costados. Para el flanco diestro, observando el buen estado físico en el que ha llegado, no es descabellada la presencia en el once titular del nuevo lateral derecho, adelantándose así Guille Perero a su posición natural en banda. Aitor Pons jugará en ataque por Lolo Pla, que viaja, pero será duda hasta el último momento por una molestias.

Por la izquierda, normalmente se ha buscado la opción más ofensiva posible con Álvaro Ramón como lateral, aunque su posición natural sea la de extremo, y Carmelo por delante. Teniendo en cuenta que el terreno de juego es de dimensiones reducidas, por lo que las incorporaciones de los laterales por fuera se antojan complicadas, en este caso el elegido podría se Ebuka para la defensa con Ramón por delante.

Un mal inicio del San Fernando

Por su parte, el San Fernando está protagonizando un mal arranque liguero, pues es antepenúltimo con cinco puntos. Ya se ha enfrentado a tres equipos extremeños con un balance de dos derrotas, ante el Montijo y el Villanovense (última jornada), y un empate contra el Cacereño. Además, todavía no sabe lo que es ganar en casa. Su entrenador, Tino Déniz, no tiene bajas y ya hizo debutar la semana pasada al último fichaje, Rayco. Reconoce que «las vergüenzas nos las descubren muy rápido. Nos falta ajustar los pequeños detalles que no nos penalicen tanto y ser más efectivos». Para Déniz, «el Mérida es complicadísimo, tiene un gran presupuesto y con jugadores de amplia experiencia en la categoría y categoría superior. Viene mermados por las lesiones que vienen arrastrando, aún así vemos los resultados y es un equipo muy complicado».