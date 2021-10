Pletórico, pero con las botas en el verde. Así recibe la escuadra de Juan Marrero en la matinal de este domingo (Emilio Macarro, 12.00 horas) a un Xerez Deportivo que truncó su racha positiva tras ser vapuleado por el Vélez por 5-2.

El once montijano venció la pasada jornada en tierras leperas a un San Roque (1-2) que se rehizo tras el tempranero gol de Samu Manchón nada más comenzar para igualar fuerzas. Uno de los peones de la retaguardia, Gabri, logró el gol de la victoria para un barco montijano que firma el cuarto triunfo del curso, segundo consecutivo, que le sitúa, con un partido por disputar, en una más que meritoria séptima posición a un solo punto del tren de la liguilla de ascenso.

El técnico, en aras a la escasa lumbre calorífica en cuanto al gol (siete goles en siete partidos), apostó con buen criterio por una pizarra 3-5-2 en lugar de su 4-4-2 habitual. En la matinal de este domingo y salvo obstáculos de última hora, contará con los habituales en las últimas jornadas, a excepción del ausente por lesión Gideon. La única duda, a priori, en el once inicial la tendrá entre Rodao y José Ángel y en punta todo hace indicar que Gattas y Segovia partirán en el cajón de salida.

Un duelo complicado el que se presume entre montijanos y xerecistas con mucho juego aéreo, muchas disputas, segundas jugadas y agresividad competitiva del que los rojinegros esperan sacar otra victoria para consolidar el buen trabajo y trayectoria en el arranque liguero.

Un Xerez herido

Acude al estadio de las Vegas Bajas un Xerez Deportivo que viene de hacer añicos su racha de cuatro jornadas consecutivas sin perder y que dobló las rodillas el fin de semana pasado en terreno del Vélez por un rotundo 5-2. Será el segundo desplazamiento seguido y el técnico azulino, José Pérez Herrera, comentó a este medio que «será un partido complicado. El once montijano se encuentra en un buen momento y no quiero poner excusas por las bajas. Oca, por expulsión en Vélez, Alberto Durán y Antonio Jesús, habituales en el once azulino, no podrán viajar a tierras extremeñas y habrá menos opciones en el banquillo, pero sus sustitutos vienen con ganas de demostrar que son capaces de quedarse en el once inicial y confío en todo el plantel y la chispa del extremo Jacobo como uno de mis baluartes».

En cuanto a su rival, José Pérez Herrera manifestó «que se trata de un equipo complicado, que como local es un equipo muy competitivo, agresivo y contundente y con una afición muy animosa y eso les hace ser un rival más difícil, y que además viene en buena dinámica después de ganar en Lepe 1-2. Su campo es complicado, de césped artificial, y habrá que competir fuerte porque como vayamos con la caraja, tendremos problemas. Va a ser un partido complicado y tendremos que hacer las cosas bien para poder resarcir el traspiés en Vélez (5-2)».

En otro orden de cosas, la directiva del club hace oficial la llegada como manager de la Academia UD Montijo a Nicolás Esteban Medina Ríos, exfutbolista profesional formado en la Universidad de Chile. Su amplio bagaje en clubs como Osasuna, Éibar, Huesca y Castellón serán un aval para el club rojinegro durante la temporada y la entidad agradece haber depositado su confianza.