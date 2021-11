2 - Cacereño Femenino: Tatiana, Manoly, Polvillo, Redondo, Midori (Marina, min. 87), Elsa Guerra, Cristi Medina (Edna, min. 46), Akari (Mara, min. 22) , Angie (María Jesús, min. 87), Nerea (Nomvula, min. 62), Gabi Ngaska. 0 - Real Unión de Tenerife: Solana, Laura, Tibi, Jenni, Marta, Lara (Ana Simancas, min. 86), Saray, Aldrith, Pañu (María Martín, min. 64), Belén, Rebeca. Goles: 1-0: minuto 52, Akari. 2-0: minuto 90, Edna. Árbitra: María Ángeles Fernández Morillo (C. Extremeño). Amonestó al técnico local, Ernesto Sánchez, y a Polvillo;y a Belén en las visitantes. Incidencias: Partido disputado en los Campos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres ante unos 150 espectadores.

Para aspirar a lo máximo hay que ganar los partidos bonitos, los feos, los fáciles y los difíciles. También los que se ponen pronto de cara y otros que necesitan de mucha paciencia para derribar el muro contrario. Y de estos ha sido el último del Cacereño Femenino, que recupera el liderato del grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola tras imponerse al Real Unión de Tenerife (2-0) en un duelo trabado, no muy vistoso, pero que permite a las verdes reafirmarse en esa idea de juego de pelear sin cesar.

Abrió el marcador Akari en el minuto 52 con un poco de fortuna, esa que acompaña a los que la buscan, y lo cerró Edna en el 90, casi sobre la bocina, con una demostración de fuerza, zancada y pegada. Ella lo hizo todo, robar el balón en el centro del campo y conducirlo hasta el borde del área para superar a la meta rival con un golpeo potente y decidido.

Era el Real Unión de Tenerife el equipo menos goleado (lo sigue siendo) y demostró el por qué en Pinilla. La primera parte no fue bonita. El equipo de Ernesto Sánchez se enredó en la maraña ideada por el cuadro tinerfeño y no fue capaz de encontrar huecos por los que hacer daño. Apenas un par de disparos de Angie, el primero por encima del larguero, el segundo a las manos de la portera, fueron el bagaje de las locales en los primeros 45 minutos. Tampoco sufrieron y Tati solo tuvo que sacar de puños un lanzamiento de falta.

Reaccionó Ernesto Sánchez en el descanso y dio entrada a Edna en sustitución de Cristi Medina, a la que le faltó la lucidez de partidos anteriores. Eso permitió al Cácereño abrir el campo y, con más espacios, el duelo se animó.

Pero el fútbol transcurría casi sin ocasiones hasta que un centro lateral no lo pudo rematar Gabi Ngaska y la guardameta rival no atrapó un balón que parecía fácil y que llegó a Akari, que no desaprovechó la ocasión de hacer el 1-0.

Lo más difícil parecía hecho. Ahora había que aguantar. El Cacereño lo hizo, aunque el Tenerife se transformó en un equipo más ofensivo. Sus ocasiones más peligrosas fueron a balón parado, aunque toparon siempre con una inspirada Tati o con el poste (en el 67) cuando la guardameta falló.

Debutó en las filas verdes la sudafricana Nomvula, que demostró su buen golpeo de balón y la capacidad para dar precisos pases en largo. Y demostró su potencia, una vez más, Edna, que cerró la cuenta con el 2-0 que dio tranquilidad en el epílogo del encuentro.