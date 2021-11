España acogerá el Campeonato de Europa de Balonmano Masculino 2028 junto con Portugal y Suiza, una cita que se disputará entre el 13 y el 30 de enero de ese año, ha confirmado este sábado la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

El Congreso de la Federación Europea de Balonmano (EHF) que se está celebrando en Viena, ha otorgado la organización del torneo a la RFEBM, junto a la Federación Portuguesa de Balonmano (FPA) y a la Federación Suiza de Balonmano (SHV), que se presentaban como candidatura única.

El presidente de la RFEBM, Francisco V. Blázquez, celebró el "momento histórico". "Es un orgullo poder organizar un gran evento 32 años después del último que se celebró en España. Es un motivo de alegría, más aún ahora que nos encontramos en la antesala de otro gran evento como es el Campeonato del Mundo femenino. Es un proyecto ilusionante en el que la Real Federación Española de Balonmano trabajará para continuar esta línea de crecimiento", indicó.

Por su parte, el presidente de la EHF, Michael Wiederer, aseguró que España, Portugal y Suiza son "tres socios fuertes" para este Campeonato de Europa 2028.

Por su parte, el presidente de la Federación Portuguesa de Balonmano, Miguel Laranjeiro, se mostró "orgulloso" de la "confianza" que ha puesto en ellos la EHF. "El entusiasmo por esta candidatura es palpable y demuestra que sabemos acoger y organizar este gran evento. Queremos hacer historia en 2028", expresó.

Por último, el presidente de la Federación Suiza de Balonmano, Ulrich Rubeli, afirmó que con esta designación se abren "nuevas oportunidades". "El balonmano suizo cobrará una importancia aún mayor en la agenda deportiva, ofreciendo a jugadores, aficionados y patrocinadores perspectivas atractivas a largo plazo", apuntó.

El Europeo 2028 tendrá como lema 'Nuevas alturas para el balonmano bajo el mismo himno' ('New heights for handball under one anthem'). En cada uno de los tres países anfitriones se jugarán dos grupos de la Ronda Preliminar: en España, las sedes serán Madrid -WiZink Center- y Valencia -Casal España-. Posteriormente, la Ronda Principal se disputará en Madrid -WiZink Center- y Lisboa -Altice Arena-. Por último, el Final Weekend será en España, con varias opciones disponibles tanto en Madrid como en Barcelona: el nuevo Santiago Bernabéu, el Wanda Metropolitano o el Palau Sant Jordi.