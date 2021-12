Tras la derrota del Mérida en el estadio Villanovense, y teniendo en cuenta que Javier de los Mozos es un recién llegado y que ya no está el parapeto de Juan García para culpar de la derrota, parte de la afición empieza a mirar a la plantilla. En este sentido, el técnico emeritense quiso reivindicar a sus pupilos al afirmar que «los futbolistas tienen una buena y gran implicación. Mi objetivo es quitarles las piedras en la mochila y que puedan expresar su talento. Necesitamos tiempo, pero no para mí, sé que en el fútbol no hay paciencia para el entrenador, sino tiempo y paciencia hacia los jugadores».

Respecto al juego del equipo, el espejo en el que deben mirarse es en «los primeros 20 minutos en Villanueva que fueron muy buenos y también los finales. Tenemos que intentar hacer eso más tiempo». La derrota supuso que el cuadro romano se alejara a 7 puntos de los puestos de playoff. «El año pasado estuve toda la temporada entre los tres primeros, excepto en la última jornada, y no ascendí por un gol. No sé exactamente en qué posición estamos, sé la distancia que tenemos con el playoff. Es un error mirar la clasificación ahora. En diciembre la clasificación es muy importante, pero realmente lo es en mayo». El domingo espera el Montijo.