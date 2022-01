Volver a ganar. Ese es el objetivo de un Deportivo Don Benito que viaja este fin de semana a la isla de La Palma para enfrentarse al Mensajero, el mismo rival contra el que empató a uno en el Vicente Sanz en el estreno de liga de la presente temporada. Sin embargo, mucho han cambiado las cosas desde que aquél Don Benito arrancara la temporada a este. Ahora, con Roberto Aguirre en el banquillo calabazón, el Dépor suma dos victorias consecutivas, la última hace 15 días ante el San Fernando, también en suelo canario.

El conjunto dombenitense es noveno en liga con 21 puntos y buscará alejarse de los puestos de descenso, que tiene ahora a solo dos puntos, para intentar más hacia arriba que hacia abajo. Para ello llevan trabajando las dos últimas semanas coincidiendo con el parón de liga, tiempo en el que el asturiano Aguirre ha intentado aprovechar al máximo. «Hemos trabajado bien durante estos días, sobre todo para mejorar aspectos que consideramos muy importantes», dijo el ovetense en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Mensajero, que se mostró muy satisfecho por cómo está trabajando el grupo.

Un encuentro para el que no podrá contar con Lolo Pavón y Manu Miquel. Ambos jugadores siguen trabajando en sus respectivos procesos de recuperación con el objetivo de poder volver a ejercitarse con normalidad junto de la plantilla. Precisamente uno de los aspectos que más destacó Aguirre en la previa es la reciente incorporación de la figura de Andrés Harto como readaptador de lesionados. A su juicio, su papel será «muy importante» a la hora de determinar si los jugadores están aptos o no para poder entrar en dinámica de grupo. Ese es el caso de jugadores como David Agudo y Adrián Turmo. Ambos estarán disponibles para poder disputar minutos en tierras canarias, pero no se encuentran al cien por cien para poder jugar el partido completo.

En ese sentido, el once que pondrá en liza Roberto Aguirre distará muy poco del de hace un par de semanas ante el San Fernando. Así, Abraham Pozo volverá a ser la principal baza ofensiva de los rojiblancos en una semana en la que su futuro ha estado en el aire debido al interés del Salamanca por contratar sus servicios en este mercado invernal. También serán titulares Essomba y Dani Martínez, indiscutibles para el técnico asturiano. Junto a Essomba estará, previsiblemente, Carlos López, que se ha ganado la confianza del técnico en las últimas jornadas.