El Ecopilas defiende en Aragón sus tres lideratos en la Copa de España XCM

El Gran Premio MTB Sierras de Matarraña, que tendrá lugar este fin de semana en tierras aragonesas, será la penúltima prueba puntuable de la Copa de España XCM, donde el Extremadura-Ecopilas estará representado con siete integrantes, entre los que se encuentran tres líderes de las principales categorías de esta competición: Manu Cordero en elite hombres, María Reyes Murillo en sub-23 mujeres y Juan Luis Pérez en sub-23 hombres. Son los portadores de los jerséis de líderes en sus respectivas categorías y así esperan seguir una vez concluya otra importante cita del calendario nacional. Para ello contarán con la colaboración de sus compañeros Marcos García, Adrián González y Juan Utrero en élite, mientras que Javier Benítez lo hará en sub-23.

“El objetivo no es otro que intentar mantener lo que a día de hoy hemos conseguido”, afirman desde el equipo extremeño. “En una competición tan regular como esta y en las condiciones que llegamos, hay que intentar mantener lo conseguido y tener claro qué ruedas hay que vigilar, aunque luego la propia carrera también dicta sentencia y está claro que hasta que no se cruce la línea de meta no hay nada seguro. Bien es cierto que partimos con ventaja y el hecho de tener cuatro corredores en élite hombres y dos en sub-23 te da cierta tranquilidad a la hora de manejar la carrera”, comenta Pedro Romero, responsable del equipo profesional de btt del Club Deportivo GR-100

El GP Sierras de Matarraña XCM también será puntuable para la Copa XCM de Aragón y se disputará sobre un exigente recorrido de 73 kilómetros y un desnivel de 1.900 metros.

María del Pozo buscrá en Trujillo el título regional de XCO

Por otro lado, la corredora junior de Extremadura-Ecopilas, María del Pozo, viajará hasta Trujillo donde será una de las candidatas para lograr uno de los títulos autonómicos en la modalidad de btt xco o btt olímpico de los que se pondrán en juego.

Un circuito que discurrirá por los alrededores de la ciudad natal de uno de nuestros ilustres extremeños, Francisco Pizarro, contará con todos los ingredientes para pasar un buen día de btt en torno a un paraje natural, con fuertes desniveles y zonas técnicas además de rápidos senderos.