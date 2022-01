Es un tipo educado, que intenta que el ego no le asome demasiado, pero a Duje Dukan (Split, Croacia, 4-12-1991) le encanta decir algo que muy probablemente sea verdad:«hay pocos jugadores a los que les guste tanto el baloncesto como a mí». Puede sonar chocante, pero no es lo más habitual del mundo que, como hace el ala-pívot del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, cuando los profesionales terminan de entrenar o jugar, cuando lleguen a casa se pongan a ver partidos de otras ligas como locos.

Dukan lo hace, quizás como consecuencia de haberse criado en una casa en la que se respiraba baloncesto al máximo. Su padre, Ivica, fue medio centenar de veces internacional con la extinta Yugoslavia y desde hace 30 años trabaja para los Chicago Bulls, primero como ojeador y ahora como director de operaciones internacionales.

El pequeño Duje, hijo único, se crió entonces en Illinois, acudiendo a menudo al United Center, incluso como recogepelotas durante varios años, al tiempo que se iba convirtiendo en jugador.

«Mi padre nunca me ha presionado para que sea jugador. Quería que mi amor por el baloncesto saliese por mí mismo. Y al final ha acabado siendo bastante grande», cuenta en un español bastante bueno. No es que solamente este sea su tercer año en el país, sino que toma clases particulares porque le gusta aprender. «Me manejo bien con el presente, pero me cuestan los demás tiempos verbales», reconoce.

Se intuye que creció en una familia unida. Lo ilustra un par de ejemplos: «Mi padre ve nuestros partidos y después de terminar, siempre comentamos sobre lo que se puede comentar. Y mi madre [Gordana] ha venido a Cáceres un par de veces a verme desde Chicago».

La mezcla

En él se da la mezcla de tener una educación norteamericana y un ‘ADN’ balcánico: «Todos los compañeros bromean sobre esto porque dicen que no soy de ningún sitio. Yo creo que soy más norteamericano que croata, pero siempre tengo alguna conexión con Croacia. Es un país muy pequeño, pero tenemos una historia muy buena sobre muchos deportes. De Split han salido muchos jugadores».

Sus ojos han visto mucho. De crío estuvo en primera fila en muchos momentos que se narran en ‘The last dance’, la celebérrima serie documental sobre los títulos de Michael Jordan en los Bulls. Y es que hasta conoce personalmente al mejor jugador de la historia: jugó con uno de sus hijos siendo niño y acudía a los partidos.

Además, Ivica Dukan fue el gran impulsor del fichaje de Toni Kukoc («son como hermanos», asegura Duje) y a Jerry Krause, el ya fallecido manager general del club, siempre en tensión con Jordan, lo considera como «un abuelo». «Al contrario de lo que suele decirse de él, le recuerdo como una buena persona. Los equipos campeones necesitan a gente como él», zanja el jugador del Cáceres Patrimonio.

Así no fue raro que, tras enrolarse en la universidad de Wiscosin, se empeñase en acabar jugando él mismo en la NBA, algo que conseguiría de un modo aislado al máximo: un partido con Sacramento Kings en la temporada 2015-16. «Fue una pena que no tuviese más tiempo, pero en la vida la clave son las oportunidades. Creo que merecí alguna más. Muchas veces ves partidos y dices: “soy mejor que este”, pero pasa algunas veces. Depende de dónde estés. En la NBA es más fácil anotar que en otras ligas. Lo dice gente como Luka Doncic», reflexiona.

Felicidad en Cáceres

La realidad es que está en Cáceres, en la segunda categoría española, promediando 9,6 puntos y 4,3 rebotes (8,9 de valoración) en 26 minutos. Mejores números que los de la pasada temporada en el Tau Castelló (7 y 2,2), cumpliendo un cierto patrón: cuando él luce, el equipo gana siempre, como ocurrió el pasado domingo ante el Covirán Granada (21 puntos). «Estoy muy cómodo aquí. Me gusta mucho. Es una ciudad pequeña, con mucha historia. Me encanta pasear por la parte antigua. Y también el equipo: los jugadores, los entrenadores… Me encanta esta oportunidad. Al principio tenía que adaptarme. Ahora sé lo que se necesita de mí y espero seguir jugando así», resume. Le gusta verse como «un jugador de equipo. Y cuando el equipo está perdido, es difícil encontrar tu juego. Tuve malos partidos, pero lo bueno es que la temporada es muy larga y hay tiempo para recuperarse».

Apuntándose al barro

Lo mejor es probablemente el equilibrio que está encontrando entre el acierto desde 6,75 (7 de 8 en triples ante el Tau Castelló y un notable 41,5% global) y en la zona (7 de 7 en Granada). «Me gusta leer la defensa y ver cómo puedo hacer más daño en ataque. Si me defiende un pequeño, puedo hacer más tiros al poste. Y si enfrente está un grande, puedo estar más abierto», explica.

Parece darle igual las etiquetas de jugador frío y blando que le han perseguido durante su carrera: «Todo eso que se habla solo es más motivación para mí. Desde niño siempre se han dicho cosas así de mí, así es que…».

El optimismo se adueña estos días del Cáceres Patrimonio tras lo sucedido en la Alhambra. Dukan se apunta a ello, asegurando que «este equipo puede seguir jugando como ahora y seguramente podamos meternos en playoffs, pero depende qué Cáceres sale a la pista. Si es como ante Almansa, no. Si es como ante Granada y los otros partidos, podemos hacer algo bonito. Lo que me gusta de este equipo que cuando nadie cree que podemos hacer algo, lo hacemos».

Dukan se apunta a la teoría de su entrenador, Roberto Blanco: «en estas liga hay muchos partidos igualados y lo que él llama la ‘guerra en el barro’ es muy importante. Tienes que seguir con la cabeza centrada, no influirte por los árbitros y demás».

Quizás tiene que recuperar alguna hora de sueño porque ve la NBA de madrugada, pero acaba la charla con un mensaje de ambición. «Cada decisión y cada temporada he aprendido algo, como jugador y como persona. Los dos últimos años no han salido como quería y como sé que puedo. Por eso tenía ganas de jugar otra vez en la LEB Oro y mostrar otra cara», apostilla.