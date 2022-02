Se enfrentaban dos equipos con el objetivo de no salir de los puestos que dan opción a jugar los playoff de ascenso a Primera RFEF. Era el primer derbi regional de la segunda vuelta para los serones y segundo para caurienses, después de enfrentarse estos al Cacereño la jornada anterior. Al final, igualada justa (0-0).

El partido inicio con los dos equipos haciendo una presión alta sobre el rival, con un Villanovense que en ataque utilizaría balones largos sobre todo hacia Seth Vega y los visitantes intentando un juego combinativo para llegar al área de De la Calzada.

Los primeros minutos se desarrollaron con mucho respeto entre los dos conjuntos. Llegaría las primeras aproximaciones al área por parte celeste en el minuto 10, cuando Sergio Gómez saca falta que no llega a rematar de cabeza Patxi, por su parte el Villanovense llegaría con Clusi disparando a la izquierda de Álex Hernández.

El primer disparo a puerta de esta primera parte llegaría de las botas de Lolo Garrido al sacar una falta que llegaría sin problemas a las manos de Álex.

La réplica por parte cauriense no se hizo esperar y en el minuto 22, era el extremo Santi Luque el que estuvo a punto de hacer el 0-1 tras un centro desde la derecha de Iván Fernández.

A partir de ese momento, el equipo local se hacía con la posesión de la pelota sin llegar a concretarse ninguno de los ataques serones.

En el minuto 37, era el atacante del Coria Iván Fernández el que se iría por banda derecha y cuando iba a rematar llegó un defensor local para enviar a córner.

Para finalizar el primer periodo llegaba un remate acrobático de un Seth Vega, muy activo, que no vio puerta finalmente.

Concluyó este primer acto con todo por decidirse en el segundo. Las espadas seguían en todo lo alto, aunque en realidad tampoco estaba siendo un gran partido, sino que se estaban midiendo dos conjuntos que se tienen bastante respecto entre ambos.

Segunda parte más emocionante que de calidad, donde hubo muchas interrupciones. Ya en el minuto 54 el árbitro mando al vestuario con roja al técnico visitante Rai por protestar.

El partido transcurría por unos derroteros de mucho centrocampismo y demasiado respeto entre dos conjuntos con más miedo a perder que ilusión por ganar.

El Villanovense que llevaría la manija del encuentro ante un Coria que se encontraba a gusto en defensa sin dejar llegar a los serones a las inmediaciones de Álex.

En el minuto 64, dio un vuelco el encuentro al ver el defensa del equipo local Cortijo su segunda amarilla, dejando a su equipo con 10 jugadores durante los últimos 25 minutos de partido.

A raíz de la falta que dio origen a la expulsión, el Coria tendría la ocasión por medio de Isma Cerro, despejando finalmente de puños De la Calzada.

A partir de ese momento, fue el Coria el que tendría mayor presencia en campo contrario con un remate de Erik Aguado de cabeza en el minuto 76, la réplica inmediata la puso un Villanovense, que no le perdía la cara al partido, reclamando penalti en una caída dentro del área de Sergio Arribas.

A partir de ahí, y con el carrusel de cambios, el partido tendría interrupciones constantes sin permitir ritmo a un partido que llevaba camino de empate.

El Coria seguía atacando con sendos remates con la testa del mexicano Erik Aguado.

Y en minuto 87 el propio Erik reclamaría una falta dentro del área que, a esas alturas de partido, el árbitro ni se lo pensó y dejó seguir el juego.

Con este justo empate, la diferencia de un punto se mantiene entre los dos conjuntos a favor de los caurienses y se mantienen las opciones intactas, tanto a verdes como a celestes, de seguir luchando por entrar en playoff de ascenso a Primera RFEF.

Tanto Pavón como Rai dan por bueno el empate

«Partido igualado, partido complicado», decía Raimundo Rosa, ‘Rai’, técnico del Coria, que daba por bueno el empate. «Todo lo que sea sumar, es positivo», decía. Coincidía ahí con el preparador del Villanovense, Juanma Pavón: «Estamos contentos con el resultado teniendo en cuenta que hemos estado con uno menos durante mucho minutos». Elogiaba el preparador local a sus jugadores por el orden tras la salida del campo de Cortijo tras ver la segunda amarilla. «En ningún momento nos hemos desvanecido, no nos hemos ido para atrás». En este mismo punto se lamentaba Rai de que sus jugadores no hubiesen hecho una mejor lectura de lo que estaba sucediendo. «Hemos tenido que hacer alguna que otra circulación más rápida para desgastarlos un poquitín. Las decisiones no han sido las idóneas en esos últimos minutos».

También coincidían los dos preparadores en un punto, en la necesidad de hacer bueno este empate ganando el siguiente compromiso, un derbi en ambos casos, contra el Don Benito los serones y ante el Mérida los celestes. «Hay que seguir compitiendo, el equipo lo está haciendo bien. A ver si conseguimos ya una victoria que nos de ese puntito de confianza y mirar para arriba», apuntaba Rai. Pavón, mientras tanto, reconocía la ambición del Villanovense por estar entre los cinco primeros, plazas que abandona tras la victoria del Mérida. «Seguro que cuando se encadenen dos victorias rápidamente nos volvemos a meter. Lo importante es que el equipo está bien, fuerte, con hambre».