El último partido que disputó Juanma Barrero, actual entrenador del Mérida, como futbolista profesional fue en La Isla de Coria, defendiendo la camiseta del Extremadura. No de buen recuerdo para él, pues fue expulsado en la primera parte. Una anécdota que él mismo ha recordado cuando se le ha preguntado si para él era especial vivir ante el Coria este domingo su primer derbi extremeño como técnico: «no especialmente, lo único es que fue allí donde jugué mi último partido. Me expulsaron por darle al balón con la mano, porque me dio un latigazo la espalda, y ya no jugué más. No me esperaba que fueran mis últimos minutos».

Volviendo a la actualidad, no podrá contar con José Gaspar, al que se le hizo una resonancia el lunes y todavía tiene edema en el sóleo. Será la única baja, aunque Lolo Plá sufrió una pequeña torcedura de tobillo que le impidió entrenar el jueves. El entrenador sabe que «ese campo y ese equipo te va a exigir una concentración altísima y competir mucho. Lo explotan muy bien jugando rápido y, además, tienen gente que juegan muy bien». La circunstancia de que los de Rai no se encuentren en un buen momento de resultado, entiende que no afectará al ánimo pues «estoy segurísimo que la motivación va a llegar porque es contra un extremeño y con los mismos puntos». La remontada clasificatoria de los suyos «ha quitado parte de tensión que no creo que se traduzcan en relajación». En este sentido, «voy con la intención de ganar, no de buscar el empate, luego quizá pueda dar por bueno el empate en los minutos finales, pero desde el inicio el objetivo es ganar a través de hacer bien las cosas que se han trabajado durante la semana». Las buenas actuaciones de sus pupilos, están dado lugar a que «ahora tengo muchas más dudas que cuando llegué, porque todo el mundo que entra lo está haciendo de cine. Hay muchos puestos en los que, elija lo que elija, voy a ser injusto con el que se quede fuera, pero con la certeza de que voy a acertar por la competitividad interna que hay. Es un bendito problema para el entrenador y me está pasando cada día más». Su equipo no va a estar solo en Coria, pues ya se ha completado un autobús de aficionados y se está cerca de completar el segundo.