Con una diferencia de 21 puntos a favor de los extremeños (31 por 52), Mensajero y Cacereño recuperan este miércoles (19.00 horas, Silvestre Carrillo) el partido de la jornada 25 aplazado en su día por la acumulación de casos de covid en los canarios. La presión es de los locales por las urgencias clasificatorias, pero los verdes no quieren sumar su segunda derrota consecutiva tras el revés del pasado domingo ante el San Roque (2-0).

No viajaron ni el lesionado Didier ni tampoco Marvin, sancionado por acumulación de amonestaciones, pero sí lo hizo Rubén Sánchez, ausente el pasado fin de semana. En principio, entre él y José Martínez estaría el otro central titular que acompañe a Carlos Daniel. Julio Cobos, entrenador verde, apostará, salvo sorpresa de última hora, por el segundo.

El técnico de Valdehornillos quiere que el equipo vuelva a ser lo que ha sido durante toda la liga: un conjunto armónico que, con o sin brillantez, sea fiable dentro y fuera de casa. En este sentido, la diferencia con respecto a los puestos de fase de ascenso (10 puntos) da el suficiente margen para no tener presión alguna.

Además, la diferencia de 13 puntos en contra en relación al líder, el Córdoba, hace que se presente como una verdadera entelequia alcanzar al indudable dominador del grupo. Es evidente que en la mente de todos está conservar el segundo puesto actual, una meta que contentaría a todo el decano y su entorno.

Se quiere que no se desvíe precisamente la atención en relación al duelo ante el Córdoba, del próximo domingo en el Príncipe Felipe, pero todo converge en esta semana especial en este encuentro, al menos en el subconsciente. Este martes, el club verde, además, ha anunciado que habrá una convivencia previa con degustaciones varias en la terraza del estadio Príncipe Felipe. Todo se iniciará a las 12.30 horas.

Pero Cobos quiere que todas las miradas se centren en el Mensajero, un equipo con indudable poderío en su campo. El pasado fin de semana noqueó al Mérida, tercer clasificado, con un 1-0 que, paradójicamente, no marcó Edu Salles, verdadero goleador del equipo, especialmente ante los equipos extremeños. El exjugador del Miajadas y Trujillo ha hecho ya 10 tantos. En el Príncipe Felipe en la primera vuelta (1-1) no estuvo por lesión.