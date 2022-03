Ver para creer. Manuel Mosquera y su cuerpo técnico, que ha estado batallando hasta el final de la vida deportiva del Extremadura UD esta temporada, aún están trabajando para el club un mes después de haber sido excluido de la competición y de saber que la entidad deportiva será liquidada. Resultaba raro que pasados unos días de aquella última rueda de prensa de Manuel Franganillo anunciando el adiós del club, el técnico gallego no hubiera hablado todavía. Ya dijo que lo haría en una rueda de prensa cuando se desligara por completo de la entidad. Y no lo ha hecho porque esa situación no se ha producido.

Pero, ¿por qué no se les ha tramitado la baja todavía a los integrantes del cuerpo técnico si no hay actividad en el club? No lo saben desde el propio cuerpo técnico, que sin embargo, han acumulado una nómina más de deuda. Y ya son once las mensualidades que se les debe. Este retraso ha provocado un aumento del crédito contra la masa cuando el Extremadura UD no tiene actividad. Preguntado al administrador concursal Bernardo Silva sobre la situación, informa que irán todos a un expediente regulador de empleo que se presenta justo esta semana. Desde el cuerpo técnico consideran que la situación les ha venido perjudicando porque mientras siguen dados de altas como trabajadores del Extremadura UD, no se pueden acoger al paro y ni tan siquiera a cobrar a través del Fogasa. Además del técnico Manuel Mosquera, la situación ha afectado a Pepe Tirado, Pedro José, el readaptador Alberto Fernández, el preparador de portero Pedro Illanes y el preparador físico Dani Chamorro. No pueden encontrar nuevo equipo hasta ser despedidos. De hecho, este periódico ha sabido que todos han denunciado ante la justicia el incumplimiento de los pagos. En algunos casos ya se ha celebrado la vista y en otros casos se ha celebrado un acto de conciliación. En ninguna vista se presentó el club. Unidad productiva Hay fuentes cercanas a la antigua directiva que aseguran que el administrador sigue valorando las posibilidades de vender la unidad productiva del Extremadura UD y que el club pudiera salir a competir. Sólo ocurriría si la justicia se lo permitiera, ya que parece poco probable que la Federación lo consienta.