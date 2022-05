El Villanovense, sin opciones, busca terminar con un triunfo

Sin opciones, sin nada en juego y con el único objetivo de terminar la liga con una victoria que maquille una temporada en la que el Villanovense ha ido de más a menos y en la que en los momentos claves ha dejado mucho que desear. Sin alma, sin conexión con la grada y con un equipo carente de ambición en los momentos clave, el cuadro serón ha llegado al último partido de la peor de las maneras posibles: sin esperanza. Los serones, que visitan al ya descendido Panadería Pulido este domingo (12.00 horas), ya piensan en la próxima temporada en una categoría en la que al menos sí han conseguido la permanencia de manera holgada.

Ni siquiera el revulsivo de Josip Visnjic ha servido para que el Villanovense encontrara la forma de engancharse de una vez por todas al vagón de cabeza, ese que ha dejado escapar en estas últimas cinco jornadas paupérrimas en cuanto a resultados con solo una victoria, tres derrotas y un empate. Precisamente el reparto de puntos de la pasada semana ante el descendido Las Palmas Atlético fue lo que acabó con las aspiraciones seronas para esta temporada. Aún así Visjic espera que su equipo tenga «ilusión» en esta última jornada por ganar el partido. «Lo mejor es acabar lo más arriba posible», apuntó el serbio en la rueda de prensa previa al encuentro ante el conjunto canario. En ese sentido, Visnjic analizó la «falta de regularidad» como uno de los principales motivos de que su equipo no se juegue nada en esta última jornada. Un dato que lo evidencia, dijo, es que desde su llegada el equipo tan solo ha ganado uno de los cuatro partidos disputados en el Municipal Villanovense esta temporada desde su llegada.

Son novenos

Los serones son novenos en la clasificación con 47 puntos en su haber, a tres del Coria, que marca la quinta posición que da derecho a jugar la promoción de ascenso, esa a la que el Villanovense ya no tiene posibilidad de acceder al tener perdidos enfrentamientos particulares contra algunos de los equipos inmersos en la pelea por la quinta posición.

En cuanto al posible once que ponga en liza el serbio, es de esperar que pueda haber alguna novedad, aunque no se prevé una gran revolución en la alineación. Lo que sí es seguro es que no podrá contar con Javi Sánchez y Adri Escudero por sanción. En el caso del central de Ruecas ha recibido una sanción de cinco encuentros tras ser expulsado ante Las Palmas Atlético y dirigirse al asistente del árbitro tras el encuentro. El atacante andaluz, Isra Cano, tampoco estará.