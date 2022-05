Despedidas sin adiós en el Cacereño

Calma chicha en el Cacereño. Ya ha pasado más de una semana del doloroso final de temporada y la junta directiva continúa deshojando la margarita sobre la continuidad o no del técnico Julio Cobos. Los indicios --como la reunión que hubo la semana pasada con Rai-- apuntan a un final de ciclo, pero no hay nada cien por cien decidido.

El inquilino del banquillo debe ser la primera decisión, el pilar sobre el que se asiente el nuevo proyecto para competir en una Segunda RFEF que tiene el foco ahora en la distribución de los equipos para conformar los grupos.

Y mientras eso sucede, los jugadores empiezan a lanzar algunos mensajes ambiguos, de despedidas sin adiós, de cierre de curso sin aclarar sin continuarán vistiendo de verde el próximo.

El primero en lanzarse a la piscina fue el portero Fran Martínez, el pasado jueves. «Toca despedir la temporada de la mejor manera posible y aunque el final fue decepcionante, estoy muy contento y orgulloso de haber tomado la decisión de venir a Cáceres [...]. Aunque he sido feliz aquí, me voy frustrado...». ¿Se va para no volver? ¿Puede renovar? Ambiguo.

En la misma línea se puede interpretar lo escrito por Yael. «A pesar de la derrota [...] para mí ha sido una temporada inolvidable, tanto individual como colectivamente. Solo me queda agradecer a toda esa gente que desde el principio hasta el final ha estado con nosotros».

Menos incierto es el mensaje lanzado por José Ramón, que sin embargo tampoco despeja su futuro. Se centra, sobre todo, en agradecer el apoyo de la afición y también de sus compañeros y cuerpo técnico. «El año vivido para mí fue inolvidable».

«A pesar del duro golpe que nos llevamos todos en el último partido, tenemos que estar orgullosos y valorar todo el trabajo que se lleva haciendo durante estos últimos años. Ahora el CPC y su afición tiene que estar más unida que nunca para conseguir ese objetivo», apuntaba este lunes Raúl Espinosa, también sin dilucidar su futuro, al igual que Carlos Daniel, uno de los dos cacereños que ha habido en la plantilla en esta última temporada. «Ponemos fin a un gran año. Orgulloso de mi equipo».

Y mientras los mensajes inciertos siguen llegando, la afición espera con ganas los primeros movimientos del Cacereño 2022-2023 para volver a ilusionarse.