La portería del Cacereño se queda huérfana. Si la primera baja confirmada del conjunto verde fue la del guardameta Fran Martínez, este viernes ha comunicado que el que no seguirá defendiendo al decano extremeño será el otro portero, Ángel Bernabé.

Tras cinco años vistiendo la elástica del Cacereño, el meta toledano no entra en los planes del club de Cáceres. "Llega el momento más duro, la despedida. No una despedida cualquiera, sino la de mi gran familia cacereña", dice Bernabé, asentado en la ciudad.

"Me hubiese encantado continuar", reconoce el portero, "después de una gran temporada a nivel personal. Pero la última decisión no depende de mi. Así es el fútbol".

"Me he sentido uno más dentro de esta gran familia y tanto es así que me he convertido en un cacereño más". Concluye Bernabé su texto de despedida agradeciendo a la puerta 13, tribuna y preferencia, "el apoyo que transmiten a la plantilla. Sin ellos, esto no tendría sentido". También traslada su agradecimiento al cuerpo técnico y a la dirección del club.