El Mérida va a continuar teniendo a un emeritense en sus filas, Manuel Coronado Plá (7 de abril de 1993, Mérida). Lolo Plá renueva para continuar abanderando el proyecto romano. La temporada pasada terminó siendo el máximo goleador del equipo con doce goles en los 34 partidos que disputó incluyendo los de Copa RFEF y los dos de las eliminatorias de ascenso.

Procedente del Guijuelo, el delantero centro del Mérida llegó al Romano sabiendo que iba a ser mirado con lupa por aquello de que uno no suele ser profeta en su tierra y porque su camiseta lleva un apellido que es historia del club, sin embargo, su temporada fue de menos a más, principalmente con la llegada de Juanma Barrero, convirtiéndose en un jugador imprescindible, no solo de cara a la portería si no también en el juego del equipo, pues cuando era necesario se convertía en un centrocampista más para darle fluidez al equipo.

Su calidad y experiencia le atesora para ser un futbolista de garantías de cara al proyecto en Primera RFEF.

Con la renovación del emeritense, el Mérida está consiguiendo la continuidad de la columna vertebral que le llevó al ascenso junto con aderezos conocidos de nivel, como Erik Ruiz.

Para el cuerpo técnico, también se ha anunciado la continuidad de Juancho Pozo como preparador físico de la primera plantilla. Pozo llegó al equipo el verano pasado de la mano de Juan García.

En el plano social, cabe destacar que en menos de una semana el club ha anunciado que ya hay más de 215 abonados.