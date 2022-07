Carlos Sainz , bicampeón del mundo de rallies y tricampeón del Dakar, ha guiado la carrera deportiva de su hijo desde que era un niño en el karting. Por eso ha celebrado como nadie la primera victoria conseguida por Carlos en la Fórmula 1, que a diferencia de otras no ha podido seguir en directo a pie de pista.

"Ha habido mucha gente que ha apoyado a Carlos, que ha estado todos estos años. Lo importante es que él siga trabajando y entendiendo mejor el coche, pienso que todavía le falta algo pero está más cerca. Recuerdo cuando yo gané por primera vez en Acrópolis. La victoria no llegaba, pero a partir de ahí fue un cambio total", ha comentado Sainz senior en una intervención ante los micrófonos de DAZN.

"Estoy convencido que para Carlos va a haber un antes y un después tras Silverstone, esto le va a ayudar a tener más confianza, seguro", ha valorado el veterano piloto madrileño, padre orgulloso: "Me he puesto muy nervioso, sobre todo cuando le han dicho que ahorrase un 3% de gasolina", ha añadido.

Sainz padre, que estuvo con su hijo en Bahréin, Arabia Saudí y Barcelona, no ha podido estar a su lado el día de su primera victoria, pero el propio Carlos camino del podio ha llamado a casa para compartir su alegría. "Han sido apenas 5 segundos, pero quería agradecerles a la familia y a mi padre todo lo que han hecho por mí", ha explicado el piloto de Ferrari.

"Esta vez no ha podido ser, no he podido estar con él y lo he sufrido. Leclerc ha tenido mala suerte con el tema de los neumáticos, ya que estaba liderando. Tengo que hablar con Carlos y que me cuente cómo ha ido, pero estamos todos muy contentos", ha expresado Sainz senior para cerrar.