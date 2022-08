La jugadora de pádel extremeña, patrocinada por la Fundación Jóvenes y Deporte, hace un repaso de los primeros meses de la temporada en su segundo año haciendo pareja con Ari Sánchez, tras comenzar las vacaciones después de su última victoria en Málaga.

Segundo año ya con Ari Sánchez y la química se mantiene. ¿Qué balance hacen de los primeros seis meses de temporada?

Pues el balance de la primera parte de la temporada, con el parón veraniego encima, la verdad es que es bastante bueno. Hemos ganado varios torneos, hemos estado en la mayoría de finales, así que el objetivo es mantener el nivel de resultados y obviamente, si se puede, mejorarlos. Pero el balance es muy positivo.

¿Qué torneo ha sido el que mejor sabor de boca les ha dejado?

A mí en concreto el torneo que me ha dejado mejores sensaciones fue el de Marbella, que es un torneo que ya llevo ganando tres años consecutivos. Es una ubicación que me gusta, una cita en la que se genera un buen ambiente y en la que además sacamos nuestro mejor juego y nos sentimos muy cómodas.

El circuito profesional cada vez tiene mayor nivel y seguimiento, ¿por qué cree que el pádel tiene tanto tirón?

Creo que gran parte del éxito se debe a que el pádel es un deporte muy social. Siempre puedes encontrar gente de tu nivel con la que jugar, hayas practicado pádel antes o no, o hayas hecho deporte en general antes o no, siendo además un deporte muy divertido pero muy táctico a la vez, algo que creo que gusta bastante a la gente. El hecho de que puedas empezar de cero y ver mejoras en tu juego en el corto plazo, también es un punto a favor.

¿Queda mucho para equiparar el deporte femenino al masculino en su disciplina?

Estamos en ese proceso de equiparación. Está en marcha, pero todavía quedan algunos aspectos para lograr esa igualdad entre las categorías masculina y femenina. Por ejemplo en World Padel Tour los premios económicos se han equiparado, pero aún queda por hacer en otros ámbitos.

En ese sentido, Paula Josemaría es ya todo un referente para el deporte extremeño. ¿Qué supone para usted poder llevar el nombre e imagen de la región allá donde compite?

Para mí el hecho que desde Extremadura la gente me apoye, me veo por televisión o que muchas personas y muchos niños y niñas tengan ilusión por ir a verme jugar, supone un plus enorme. A veces no te das cuenta durante los partidos, pero al salir de la pista eres consciente de que están ahí siguiéndote y te enorgullece. Ser un referente para otros, como los que yo tenía cuando era niña, es un sueño hecho realidad.

¿Cómo se compagina un calendario tan cargado con el de WPT con los entrenamientos? ¿Son más livianos?

Al estar tan cargado esta temporada, con viajes nacionales y muchos internacionales, es muy difícil de compaginar. Muchas veces hay que hacer entrenamientos en los que sólo se pueden concretar algunas cosas o repasar posibles mejoras de cosas que no salieron del todo bien en el torneo anterior, pero nos vamos acostumbrando. El tema del gimnasio y el mantenimiento de la condición física es también importante.

¿Hay periodos de descanso? ¿Da tiempo a bajar a Extremadura a ver a la familia?

Ahora tenemos aproximadamente un mes sin torneos, que no de descanso, pero sí que algunos días libres podremos tomarnos para retomar los entrenamientos con fuerzas de cara al final de temporada. A Extremadura quiero bajar unos días, a Cáceres y Moraleja si me es posible, para 'empaparme' de familia y amistades, disfrutar un poco de la tierra, que durante el resto del año no lo puedo hacer y me gusta aprovechar cuando hay tiempo.

¿Se puede seguir mejorando después de llegar al máximo nivel?

Por supuesto. Soy todavía una jugadora joven y en cada entrenamiento, cada día veo cosas en las que tengo que mejorar, apoyándome en mi entrenador. Actualmente somos la pareja número dos, nos queda ese pasito todavía, así que hay que mejorar para logarlo. Esos objetivos y esas metas son las que empujan a seguir buscando un puntito más en todos los aspectos, tanto en la faceta individual como en trabajo en equipo.

A día de hoy, ¿cuál diría que es su punto fuerte en la pista? ¿y algo a mejorar?

Desde mi punto de vista mi punto fuerte es que en la pista soy una jugadora explosiva, fuerte, que termina puntos, que gana puntos…buena en ataque. ¿Algo a mejorar? Todo. Creo que todo se puede mejorar siempre, aunque sea un poquito, y en eso estoy. Espero que los resultados puedan verse a corto, medio y largo plazo.

¿Qué objetivos se marcan en lo que queda de temporada?

Pues como te decía, al menos mantener el nivel y si podemos ganar torneos. Ya llevamos tres victorias y seis finales esta temporada, y nuestra meta es seguir estando en las últimas rondas de todos los torneos a través del buen juego, porque jugando bien, los resultados acaban llegando. Siempre hay que esforzarse y dar lo mejor, y ese es mi objetivo personal, siempre.